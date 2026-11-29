Scherma, Lombardi e Palumbo trionfano a Ferrara: spettacolo nella Prima Prova Nazionale Assoluti

La Prima Prova Nazionale Assoluti “Frecciarossa” di fioretto si chiude a Ferrara con i successi di Giulio Lombardi e Francesca Palumbo. Sulle pedane del Ferrara Expo, il fiorettista delle Fiamme Gialle conquista il titolo maschile superando Filippo Macchi, mentre Palumbo sale sul gradino più alto del podio nella gara femminile. Si conclude così un lungo weekend di scherma che ha coinvolto Cadetti, Giovani e Assoluti.

Lombardi supera Macchi in una finale spettacolare

Nel torneo maschile, Giulio Lombardi ha battuto Filippo macchi delle Fiamme Oro con il punteggio di 15-12. Una finale molto combattuta, preceduta dal successo di Lombardi in semifinale contro Davide Filippi per 15-11. Macchi aveva invece superato Lorenzo Nista 15-10. Filippi e Nista hanno così condiviso il terzo gradino del podio.

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Ai piedi di questo ha invece chiuso Alessio Foconi, seguito da Pietro Velluti, Damiano Di Veroli e Alessandro Stella. Lombardi ha sottolineato la particolare rivalità con Macchi, unita per da una forte amicizia fuori dalla pedana.

Palumbo vince senza finale, Cristino si ritira

Tra le donne, Francesca Palumbo si è imposta senza disputare l’ultimo assalto contro Anna Cristino, costretta al ritiro precauzionale per un risentimento muscolare. In semifinale Palumbo aveva superato Carlotta Ferrari 15-13, mentre Cristino aveva dominato Greta Saioni 15-4.

Dietro Palumbo e Cristino si son classificate Ferrari e Saioni, seguite da Aurora Grandis, Martina Favaretto, Matilde Calvanese e Mariavtittoria Berretta.