Italia in finale di Coppa Davis: quando si gioca e dove vederla

Una grande Italia conquista un’altra finale di Coppa Davis: quando si giocherà e dove vedere gli appuntamenti decisivi per il titolo

L’Italia si prepara a scrivere un’altra pagina leggendaria della storia del tennis. Dopo la splendida vittoria nel doppio decisivo della semifinale contro la Repubblica Ceca, gli Azzurri sono pronti per la grande finale di Coppa Davis 2026. L’appuntamento è fissato per domenica 29 novembre a Bologna, con il via previsto per le ore 15:00.

Ad attendere la squadra capitanata da Filippo Volandri ci sarà la vincente del tie tra Gran Bretagna e Spagna, in programma nella mattinata della stessa giornata. La formazione azzurra non smette di stupire, dimostrando una straordinaria identità di gruppo in cui i singoli sanno esaltarsi nel momento del bisogno.

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Raggiungere la quarta finale consecutiva rappresenta un record assoluto e l’ennesima attestazione della qualità di un movimento che, anche in assenza del suo numero uno al mondo, continua a lottare con cuore e tattica per i traguardi più prestigiosi.

Verso la finale di Coppa Davis: dove vederla in tv

Il format della sfida ricalca le consolidate abitudini della competizione: si aprirà con il singolare tra i numeri 2 delle due nazionali, seguito dalla sfida tra i rispettivi numeri 1. Il doppio diventerà decisivo solo in caso di parità sul punteggio di 1-1, mentre non verrà disputato se il risultato sarà già acquisito.

Per non perdersi nemmeno un istante di questa epica battaglia, la finale sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Rai 1 HD e SuperTennis HD. La diretta streaming gratuita sarà disponibile su Rai Play e sulla piattaforma SuperTennis+, mentre gli aggiornamenti in tempo reale potrete leggerli anche Su Sportface.it in cui daremo i risultati degli incontri. L’Unipol Arena si prepara a tremare: l’Italia è pronta a difendere il suo trono.