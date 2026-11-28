Una grande Lucia Dalmasso si toglie subito una grande soddisfazione a Ruyi: l’Italia porta a casa una bellissima vittoria in Cina
La Coppa del Mondo di snowboard parallelo femminile si apre in maniera trionfale per i colori azzurri. Sulle nevi di Snow Ruyi, in Cina, l’incontenibile Lucia Dalmasso, attuale bronzo olimpico in carica, conquista uno splendido successo, coronando una gara esemplare e dominando la scena internazionale.
L’azzurra centra il settimo successo individuale in Coppa del Mondo della sua carriera. Nella Big Final, Dalmasso mostra una stabilità sensazionale sulla tavola, non concedendo la minima possibilità di rimonta alla propria rivale, l’olandese Michelle Dekker, che viene battuta con un margine di 36 centesimi di secondo.
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A completare il podio di giornata è la russa Sofiya Nadyrshina, che nella Small Final supera di 20 centesimi la sudcoreana Jang Seo Hee, assicurandosi il terzo gradino.
L’Italia si sveglia con una grande vittoria di Dalmasso
Grande soddisfazione anche per il resto della squadra italiana, che dimostra una profondità di organico invidiabile. Si ferma ai quarti di finale il cammino dell’ottima Jasmin Coratti: dopo aver eliminato la compagna di squadra Elisa Valle negli ottavi, deve infatti alzare bandiera bianca proprio nei confronti della futura vincitrice Dalmasso, che la batte con un vantaggio di 53 centesimi.
Termina ai quarti anche il percorso di Elisa Fava. Nella prima serie di questo turno, l’italiana cede il passo, con un minimo distacco di 10 centesimi, alla sudcoreana Jang Seo Hee, dopo aver brillato negli ottavi superando la canadese Aurelie Moisan con 30 centesimi di margine. Una giornata d’oro che proietta l’Italia in vetta al mondo.