Scherma, Mancini e Bedeschi trionfano a Ferrara: rivivi le finali su Sportface TV

La Prima Prova Nazionale Cadetti “Banca del Fucino” di fioretto si apre nel secondo di Riccardo Mancini e Giorgia Bedeschi. Al Ferrare Expo i due giovani talenti conquistano le gare U17 maschile e femminile, inaugurando un weekend che porterà sulle 56 pedane emiliane anche le categorie Giovani e Assoluti. Le fase finali della giornata sono state su “Assalto – La TV della Scherma” di Sportface TV, dove gli appassionati possono rivivere le emozioni della competizione.

Mancini vince il derby del Frascati, Bedeschi regina tra le Cadette

Nel fioretto maschile Riccardo Mancini, portacolori del Frascati Scherma, conquista il successo superando in finale il compagno di sala Leonardo Alberto Papi per 15-12. Mancini parte meglio, ma Papi riesce a recuperare fino all’11-11 prima dell’accelerazione decisiva del vincitore.

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Sul terzo gradino del podio salgono Luca Guidi, fermato 15-9 da Papi in semifinale, ed Evan Felici, battuto 15-12 da Mancini. La prova maschile ha visto complessivamente 211 atleti al via.

Bedeschi supera Simeoni, ora spazio ai Giovani

Tra le Cadette festeggia invece Giorgia Bedeschi della Fondazione Marcantonio Bentegodi, vincitrice della finale per 15-11 su Giulia Simeoni. Bronzo per Maria Francesca Prenna e Margherita Vanni, quest’ultima unica classe 2012 presente sul podio. Alla prova femminile hanno partecipato 146 fiorettiste.

Il weekend di Ferrara prosegue domani con la Prima Prova Nazionale Giovani Under 20, mentre domenica toccherà agli assoluti. Anche la fasi finali delle prossime due giornate saranno sempre trasmesse su Assalto TV.