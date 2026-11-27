F1 Qatar, Antonelli vola anche in FP2: Mercedes domina a Lusail, Ferrari lontanissima

Kimi Antonelli continua a dettare legge a Lusail. Dopo aver impressionato nella prima sessione, il pilota italiano della Mercedes chiude davanti a tutti anche le FP2 del GP del Qatar 2026, penultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Antonelli firma il miglior tempo in 1’23″077, precedendo il compagno George Russell e confermando un Mercedes apparsa nettamente superiore sul passo. Situazione opposta per la Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton terminano soltanto settimo e ottavo.

Antonelli davanti a Russell: Mercedes impressionante anche sul passo gara

Il dato più significativo è che Antonelli non è riuscito nemmeno a completare il proprio vero time-attacck con gomme soft, cancellato da una neutralizzazione. Con la stessa mescola media utilizzata da Russell, l’italiano ha comunque rifilato 127 millesimi al britannico, aumentando ulteriormente il vantaggio durante la simulazione di gara.

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Alle spalle delle due Mercedes troviamo le McLaren di Norris e Piastri, nonostante entrambi abbiano utilizzato le soft nel giro veloce. Più indietro Max Verstappen e Isack Hadjar sesto. Numeri che fotografano una Mercedes decisamente avanti nella giornata del venerdì, anche se qualifiche qualche e gara potrebbero modificare i valori.

Ferrari dispersa: Leclerc settimo, Hamilton a oltre un secondo

Il venerdì di Lusial è invece complicato per la Ferrari. Leclerc chiude settimo. +1.022, senza poter completare la simulazione di qualificazione a casa delle bandiere rosse e della Virtual Safety Car. Il monegasco è stato inoltre protagonista di una testacoda.

Ancora più difficile la sessione di Hamilton, ottavo a 1.139 secondi da Antonelli. Il britannico ha provato nel finale le gomme soft senza riuscire a migliorare, prima di fermarsi quasi allo scadere per un problema di affidabilità legato al vecchio motore.