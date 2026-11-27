Il campione del mondo Ducati firma il miglior tempo nella Practice in 1’28″483, precedendo Bezzecchi di 247 millesimi. Sabato 28 novembre seconde libere alle 10.10.
Prima l’annuncio del ritiro a fine stagione, poi il miglior tempo in pista. Marc Marquez chiude al comando la Practice del Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026.
Lo spagnolo della Ducati, già campione del mondo, ha fermato il cronometro su 1’28″483. Alle sue spalle si è piazzato Marco Bezzecchi, secondo con l’Aprilia a 247 millesimi.
Ogura e Fernandez alle spalle di Bezzecchi
A completare le prime quattro posizioni sono le due Aprilia Trackhouse: il giapponese Ai Ogura è terzo a 291 millesimi, seguito dallo spagnolo Raul Fernandez, quarto a 308 millesimi.
Chiude invece al decimo posto Jorge Martin, che con l’Aprilia ha accusato un ritardo di 487 millesimi dal riferimento stabilito da Marquez.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
MotoGP Valencia, sabato si riparte alle 10.10
Il weekend proseguirà sabato 28 novembre alle 10.10 con la seconda sessione di prove libere, prima delle qualifiche. Per Marquez sarà l’ultimo sabato da pilota MotoGP, dopo la decisione di lasciare le competizioni al termine della stagione annunciata poche ore prima della Practice.