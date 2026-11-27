Coppa Davis, Musetti batte Mensik: Italia a una vittoria dalla finale

Il carrarino si impone 6-3 6-4 in un’ora e 25 minuti e porta gli azzurri sull’1-0 contro la Repubblica Ceca. Cobolli può chiudere la semifinale contro Lehecka.

Lorenzo Musetti porta l’Italia a una vittoria dalla finale di Coppa Davis. A Bologna il carrarino supera Jakub Mensik per 6-3 6-4 in un’ora e 25 minuti e consegna alla squadra di Filippo Volandri il primo punto della semifinale contro la Repubblica Ceca.

Gli azzurri, alla quinta semifinale consecutiva, partono così con un successo nella sfida che può consentire loro di continuare la difesa dei tre titoli conquistati tra il 2023 e il 2025. Ora tocca a Flavio Cobolli contro Jiri Lehecka, con l’opportunità di chiudere il confronto.

Musetti-Mensik, un break per set e l’ultimo game in salita

Come riporta SuperTennis, Musetti ha messo in difficoltà il rivale attraverso le proprie variazioni, impedendogli di trovare continuità negli scambi. A decidere il punteggio sono stati due break, uno per parziale.

Nel primo set l’allungo è arrivato nell’ottavo game, prima della chiusura sul 6-3. Nel secondo Musetti ha strappato il servizio a Mensik nel settimo gioco, costruendo il vantaggio poi difeso fino al termine.

L’ultimo turno di battuta ha richiesto però un ulteriore sforzo: l’azzurro ha dovuto annullare una palla del controbreak prima di mettere al sicuro il 6-4 e l’1-0 dell’Italia.

Le parole di Musetti: il sostegno dei compagni e l’attenzione su Cobolli

«Un match difficile. Sono riuscito a tenere anche grazie al sostegno dei miei compagni», ha spiegato Musetti dopo la vittoria.

Il toscano ha ribadito la volontà di essere protagonista di questa edizione della Davis, ricordando però che il percorso resta lungo. Il pensiero è quindi andato al secondo singolare: «ora tutti concentrati su Flavio».

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Cobolli-Lehecka può decidere la semifinale

Per Musetti è il secondo successo in altrettante partite nelle Final 8 di Bologna, dopo quello ottenuto ai quarti contro il coreano Hong, anche in quel caso senza concedere set.

Cobolli ha invece l’occasione di riscattare la sconfitta rimediata contro la Corea del Sud. Una vittoria su Lehecka darebbe all’Italia il secondo punto e l’accesso alla finale.