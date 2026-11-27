Biathlon, Vittozzi riparte dall’ottavo posto: due errori pesano, Oberg domina a Kontiolahti

Lisa Vittozzi apre la Coppa del Mondo 2026-2027 con un ottavo posto nell’individuale femminile di Kontiolahti. La 15 km finlandese premia una scatenata Elivra Oberg, capace di imporsi nonostante un errore al poligono grazie a una prestazione impressionante sugli sci. L’azzurra chiude invece a 2’11″4 dalla vincitrice, pagando soprattutto due bersagli mancati nella serie a terra.

Obert imprendibile, Vittozzi perfetta in piedi

Oberg completa la prova in 41’47″9, riunendo ad assorbirei il minuto di penalità e precedendo di 22″7 la finlandese Sonja Leniamo, perfetto con 20/20 al tiro. Terza la francese Julia Simon, anch’essa senza errori, a 35″4, davanti alla connazionale Océane Michelon.

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Vittozzi parte invece con un errore in ciascuna delle due serie a terra, ma ritrova grande precisione nei poligoni in piedi, dove non sbaglia alcun bersaglio. Il suo 18/20 complessivo vale l’ottava posizione e 37 punti nella classifica generale.

Cartella subito a punti all’esordio, Italia più indietro con le altre azzurre

La seconda migliore italiana è la debuttante Fabiana Carpella, subito a punti grazie al 34simo posto a 4’25″3, anche lei con due errori. Martina Trabucchi chiude 46esima, Samuela Comoa 50esima, Michela Carrara 51esima e Hanna Auchentaller 63esima.

Dopo la prima gara, Oberg guida sia la generale sia la classifica di specialità con 90 punti, davanti a Leniamo a 75 e Simon a 65. Vittozzi parte da quota 37: non il debutto perfetto, ma una base comunque importante considerando i due minuti persi al tiro.