Coppa Davis, Cobolli cade contro Lehecka: Italia-Cechia si decide ancora al doppio

La semifinale di Coppa Davis 2026 tra Italia e Cechia si deciderà al doppio. Flavio Cobolli non riesce infatti a chiudere i conti per gli azzurri e viene sconfitto da Jiri Lehecka per 6-2 1-6 6-3 al termine di una partita dai continui cambia d’inerzia. La Cechia trova così punto dell’1-1 e costringe l’Italia a giocarsi la qualificazione alla finale dell’ultimo incontro, esattamente come accaduto nei quarti la Corea del Sud.

Lehecka parte fortissimo, poi Cobolli cambia marcia

Il primo set prende rapidamente la direzione del ceco. Sull’1-1 alcuni errori di Cobolli favoriscono il primo break di Lehecka, apparso subito molto aggressivo e fiducioso. L’azzurro prova a rientrare, ma il ceco continua a spingere e trova un secondo break prima di chiudere 6-2.

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La reazione italiana è però immediata. Nel secondo parziale Cobolli riesce finalmente a entrare meglio negli scambi, toglie punti di riferimento all’avversario e strappa il servizio nel quarto game. Da quel momento il romano gioca il suo miglior tennis, conquista anche un secondo break e domina il set fino al 6-1.

Il terzo set gira su pochi punti

Nel parziale decisivo torna però a comandare Lehecka. Cobolli ha una prima occasione sull’1-1, ma il ceco si salva con il servizio e poco dopo riesce a strappare la battuta all’italiano. Sui 2-4 Flavio costruisce una palla del controbreak, ma uno rovescio finito in rete spegne l’ultima vera possibilità di rimonta. Lehecka chiude quindi 6-3.

I numeri raccontano quanto il match sia equilibrato: Cobolli ha addirittura conquistato un punto in più, 68 contro 67. Simili anche le percentuali con prima e seconda di servizio. A fare la differenza sono stati quindi gli episodi nei momenti decisivi.