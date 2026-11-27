Coppa Davis, Italia ancora in finale: Musetti-Vavassori piegano la Cechia al tie-break decisivo

L’Italia è in finale di Coppa Davis per il quarto anno consecutivo. A Bologna gli azzurri di Filippo Volandri superano la Repubblica Ceca per 2-1 al termine di una semifinale infinita, decisa soltanto dal doppio. Lorenzo Musetti e Vavassori battono Jiri Lehecka e Tomas Machac per 3-6, 6-1, 7-6, regalando alla Nazionale un’altra finale e l’ennesima conferma ad altissimi livelli.

Musetti-Vavassori reagiscono dopo il primo set

Il primo parziale è stato molto equilibrato e dominato soprattutto dai servizi. La svolta è arrivata nell’ottavo game, quando Lehecka e Machac trovano il break decisivo e poi chiudono il set sul 6-3.

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La risposta italiana è però immediata. Nel secondo set, dall’1-1, Musetti e Vavassori infilano cinque giochi consecutivi, alzando il ritmo in riposta e diventando molto più aggressiva. rete. Il risultato è un netto 6-1 che rimette completamente in equilibrio la sfida.

Tie break decisivo e festa azzurra

Nel terzo set la tensione sale ulteriormente. Nell’ottavo game gli italiano cancellano due palle break che avrebbero potuto mandare la coppia ceca a servire per il match. Nessuno riesce a più strappare il servizio e la semifinale arrivare al tie-break.

Qui Musetti e Vavassori trovano la lucidità necessaria per chiudere la sfida e trascinare l’Italia in finale. Ora l’Italia attende la vincente di Gran Bretagna-Spagna, in campo domani alle 12.00.