Infortunio Sinner, ora spunta l’ipotesi operazione al ginocchio: quando potrebbe tornare

Jannik Sinner non gioca da Wimbledon per un guaio al ginocchio destro e valuta ogni strada, compreso un intervento chirurgico, per tornare presto in campo.

Il calvario di Sinner tra stop forzati e gli esami al San Raffaele

Mentre il grande tennis fa tappa prima a Torino e poi a Bologna, l’attenzione resta altissima sulle condizioni del numero 2 al mondo. L’altoatesino è fermo da quattro mesi, proprio da quando ha vinto il suo secondo titolo di fila a Wimbledon.

A bloccarlo è una tendinopatia alla bandelletta ileotibiale del ginocchio destro, un dolore che va e viene e che non gli dà tregua. Dopo le prime cure al J Medical di Torino e un periodo di riposo a Montecarlo, la situazione non si è sbloccata. Gli esami svolti al San Raffaele di Milano sotto la guida del professor Alberto Zangrillo hanno escluso peggioramenti, ma il fastidio resta.

Sinner ha così dovuto saltare i tornei americani, gli Us Open e la trasferta in Asia, decidendo alla fine di chiudere in anticipo la sua stagione 2026. Una scelta amara dopo una primavera giocata ad altissimi livelli, che ha lasciato parecchio amaro in bocca a tutto il suo gruppo di lavoro. Anche Darren Cahill, aveva ammesso tutta la delusione del momento: «Frustrante che un problema così piccolo lo tenga fermo a lungo».

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Il consulto con Lasse Lempainen e il peso mentale per Jannik

Sinner, quando torna in campo? Come riportato da TS, per cercare una via d’uscita definitiva, il tennista di Sesto si è rivolto nelle ultime ore anche a Lasse Lempainen, noto chirurgo finlandese che lavora a Turku ma spesso visita a Milano presso la clinica La Madonnina.

Oltre al lato fisico, pesa molto l’aspetto mentale: a 25 anni Jannik non aveva mai dovuto gestire un dolore simile e questa novità gli toglie sicurezza. Il via libera ricevuto prima della tournée asiatica dimostra che giocare non avrebbe peggiorato l’infortunio, ma l’azzurro scende in campo solo quando si sente al 100% e guarda sempre al futuro della sua carriera.

Per questo motivo adesso non si esclude nessuna soluzione, nemmeno l’operazione, con l’obiettivo di mettersi alle spalle questo problema una volta per tutte e programmare il rientro senza più intoppi.

In caso di operazione, al momento non esiste una data certa per il rientro di Jannik Sinner, ma gli Australian Open di gennaio 2027 sarebbero quasi certamente compromessi. I tempi di recupero dipenderebbero dal tipo di intervento, si andrebbe dai 3 ai 6 mesi, senza contare il ricondizionamento. Insomma, altro che recupero immediato.