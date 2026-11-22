Alcaraz sigla un record storico alle Atp Finals: “Qui in Italia mi arriva il vostro amore”

È il giorno di Carlos Alcaraz, che ha trionfato alle Atp Finals: il record dello spagnolo e le parole dopo il successo contro Zverev

Carlos Alcaraz ha scritto l’ennesimo, straordinario capitolo della storia del tennis mondiale. Conquistando il titolo alle ATP Finals 2026 di Torino, lo spagnolo ha completato un’impresa senza precedenti: è diventato il giocatore più giovane di sempre a vincere tutti e quattro i tornei del Grande Slam e il prestigioso Masters di fine anno.

Un traguardo storico che consacra definitivamente il fenomeno di El Palmar come una leggenda vivente dello sport, capace di dominare su ogni superficie con una maturità tattica e mentale sbalorditiva per la sua età.

Ma al di là dei record e delle statistiche, ciò che ha reso questa settimana torinese davvero speciale è stato il profondo legame emotivo con il pubblico. Al termine del trionfo, Alcaraz ha voluto rivolgere un pensiero commosso ai tifosi italiani, ringraziandoli per il calore straordinario dimostrato durante tutto il torneo.

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“Grazie a tutti per questa settimana qui in Italia”, ha scritto il numero uno del mondo, sottolineando un dettaglio che va ben oltre il semplice tifo sportivo: “Mi arriva il vostro amore non solo dentro al campo”.

Il trionfo di Alcaraz e il rapporto con l’Italia

Parole che confermano come il rapporto tra lo spagnolo e il pubblico di Torino sia diventato qualcosa di unico e reciproco.

Tra record infranti e un’atmosfera da vero idolo, Alcaraz non ha solo sollevato un trofeo, ma ha conquistato definitivamente il cuore dell’Italia – Sinner a parte – chiudendo l’annata con il sigillo della grandezza assoluta e la consapevolezza di essere amato ovunque, dentro e fuori dal rettangolo di gioco.