Serie A di basket, la Virtus Bologna vola in vetta e Milano cade a Tortona

La nona giornata del campionato di basket regala sorprese importanti, con il primo stop per coach Banchi sulla panchina dell’OM e l’allungo solitario della Virtus.

Carr salva la Virtus Bologna, l’Olimpia si ferma contro Tortona

Al PalaDozza la Virtus Bologna batte la BC Roma per 117-110 e conquista la vetta solitaria della classifica. Dopo aver accumulato venti punti di vantaggio, i padroni di casa subiscono la rimonta dei capitolini, che mettono la testa avanti a poco più di un minuto dalla sirena. A risolvere la gara per i bolognesi sono le giocate decisive di Marcus Carr, autore di 27 punti, mentre agli ospiti non basta la doppia doppia di Nico Mannion da 26 punti e 12 assist.

Giornata amara invece per l’Olimpia Milano, che incassa la prima sconfitta in campionato sotto la guida di Luca Banchi dopo due successi consecutivi in Eurolega. La Bertram Tortona vince in volata 83-80 una sfida comandata anche di dieci lunghezze. Nel finale i milanesi ricuciono lo strappo fino al -2 grazie alle triple di Ricci e Hall, ma nell’ultimo possesso non riescono a costruire il tiro per il supplementare. Per i piemontesi spiccano i 14 punti di Christian Vital e i canestri finali di Hubb, mentre all’Olimpia non bastano i 19 punti di Devon Hall.

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Holiday trascina la Maxima Roma, Scafati affonda Cantù

In una domenica caratterizzata esclusivamente da successi interni, la Maxima Roma di coach Cotelli riscatta subito il passo falso di Venezia superando la Nutribullet Treviso per 108-91. I romani spaccano la partita nel terzo periodo grazie ai 28 punti di Aaron Holiday e ai tiri pesanti di Alibegovic, agganciando proprio i veneti e Milano a quota 12 punti.

Prosegue anche l’ottimo momento della Tezenis Verona, che piega la Apu Old Wild West Udine per 97-89 costruendo il successo con un parziale di 29-12 nel terzo quarto. Sugli scudi Federico Zampini con 27 punti, suo massimo in carriera nel campionato italiano, che vanificano i 23 punti realizzati da Raequan Battle per i friulani.

Tutto facile invece per la Openjobmetis Varese, che domina fin dalle prime battute contro la Reyer Venezia chiudendo sul 96-71 con 30 punti di Hunter Hale contro i 12 di Leonardo Candi. Infine, nello scontro diretto per la salvezza, Scafati bagna l’esordio in panchina di Antimo Martino battendo Cantù 83-67 dopo un secondo tempo a senso unico, lasciando i lombardi ancora fermi a 0 punti e aggravando la posizione del tecnico Frank Vitucci.