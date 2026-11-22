Circuito europeo Under 23 di spada, trionfo di Corradino: rivivi l’evento su Sportface TV

Circuito Europeo Under 23 di spada, a Brindisi Corradino e Costantini all’atto finale: rivedi l’evento di oggi su Sportface TV

Brindisi si conferma capitale della scherma internazionale, ospitando con straordinario successo la IV edizione della Coppa del Mediterraneo, unica tappa italiana del prestigioso Circuito Europeo Under 23 di spada femminile. Sullo scenario suggestivo del PalaPentassuglia, l’atleta genovese del Centro Sportivo Esercito, Anita Corradino, ha conquistato il titolo assoluto, mettendo il sigillo su un weekend di altissimo livello tecnico e agonistico.

Nella finalissima, Corradino ha gestito con rara autorità il confronto contro la compagna di nazionale Ludovica Costantini del Club Scherma Foligno, imponendosi con un netto 15-12 e ostacolando con lucidità ogni tentativo di rimonta dell’avversaria umbra.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Un podio interamente tricolore è stato completato dal terzo gradino, condiviso da Bianca Magni della Scherma Pistoia e Vera Perini della Ginnastica Victoria, entrambe protagoniste di semifinali combattutissime: Magni ha ceduto 15-13 proprio a Corradino, mentre Perini è stata sconfitta 15-14 da Costantini.

CLICCA QUI PER RIVEDERE L’EVENTO SU SPORTFACE TV

Cosa è successo oggi a Brindisi

Ottime anche le prestazioni delle altre azzurre, con Benedetta Madrignani quinta, Alice Casamenti sesta ed Eleonora Carola Santonocito ottava. La kermesse ha visto la partecipazione di 164 atleti in rappresentanza di 15 Paesi, confermando il crescente prestigio della manifestazione.

Patrizia Carra, Presidente del Comitato Organizzatore, ha evidenziato la grande qualità della scherma espressa, mentre Alessandro Rubino, Presidente della Scherma Lame Azzurre Brindisi, ha sottolineato come l’evento trasformi la competizione in “spettacolo puro”, auspicando che la città possa presto ospitare competizioni mondiali. Un risultato che proietta il movimento femminile italiano verso un futuro ricco di soddisfazioni.