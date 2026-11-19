I convocati dell’Italia per la Coppa Davis: torna Berrettini, l’elenco completo

Le tanto attese convocazioni di Filippo Volandri sono arrivate e in lista c’è anche Matteo Berrettini: di seguito i nomi scelti

Filippo Volandri ha diramato i convocati dell’Italia per le Finals di Coppa Davis 2026, in programma sul cemento indoor di Bologna. Il capitano ha selezionato i cinque giocatori chiamati a difendere la prestigiosa Insalatiera, trofeo che il Bel Paese ha sollevato nelle ultime tre edizioni consecutive, confermando lo status di vera e propria dinastia del tennis mondiale.

Rispetto alla lista ipotizzata nelle settimane scorse, spicca un cambio significativo: esce di scena il veterano Simone Bolelli, mentre fa il suo grande rientro Matteo Berrettini. Il tennista romano, protagonista assoluto nelle ultime due campagne di Coppa Davis, torna a disposizione della squadra, offrendo a Volandri un ventaglio di quattro opzioni per i due singolari.

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Chi saranno i tennisti italiani in Coppa Davis

La colonna portante della squadra sarà Flavio Cobolli, attuale numero 7 del mondo e reduce dalla prestigiosa partecipazione alle ATP Finals di Torino.

Al suo fianco, Lorenzo Musetti arriva con un ottimo finale di stagione, culminato nella semifinale di Stoccolma, mentre Luciano Darderi completa il quartetto dei singolaristi, pronto a dare il suo contributo nonostante il cemento indoor non sia la sua superficie più congeniale.

Confermata la presenza di Andrea Vavassori, specialista del doppio e potenziale arma decisiva in caso di spareggio. L’avventura dell’Italia inizierà dai quarti di finale contro la Corea del Sud. In caso di superamento del turno, la sfida sarà contro la vincente tra Repubblica Ceca e Canada, con l’obiettivo di prolungare un dominio che ha fatto la storia del tennis azzurro.