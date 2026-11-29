Finale Coppa Davis: oggi Italia-Spagna, tutti gli orari ed i canali tv

Oggi, domenica 29 novembre alle 15:00 la BolognaFiere Tennis Arena ospita la finale della Coppa Davis 2026 tra Italia e Spagna. Le due squadre tornano a sfidarsi per il titolo a un anno di distanza dal confronto del 2025.

La sfida tra l’Italia di Volandri e la Spagna di Alcaraz e Ferrer

La nazionale guidata da Filippo Volandri raggiunge la quarta finale consecutiva dopo i successi ottenuti nel 2023, nel 2024 e nel 2025. Gli azzurri puntano al quarto titolo di fila, un traguardo che manca dagli Stati Uniti del 1971, e partono avanti 8-6 nel conto totale dei precedenti contro gli avversari. Il percorso verso l’ultimo atto è stato faticoso: dopo aver superato la Corea del Sud ai quarti, l’Italia ha battuto la Cechia 2-1 venerdì grazie al tie-break del terzo set nel doppio giocato da Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori. Proprio Musetti, commentando la gara con i cechi, ha dichiarato: “Contro la Cechia ho capito quale Lorenzo voglio essere”.

La Spagna, che salutera il capitano David Ferrer al termine della giornata, ha avuto un cammino più agevole eliminando prima l’Austria e poi la Gran Bretagna per 2-0 già dopo i singolari.

Senza Jannik Sinner e con Matteo Berrettini frenato da un problema al gomito destro, Volandri punta su Musetti, Flavio Cobolli, Vavassori e Luciano Darderi. Dall’altra parte del campo gioca Carlos Alcaraz, alla prima finale di Coppa Davis dopo la vittoria alle ATP Finals di Torino, affiancato dal giovane campioncino Rafael Jódar. Insomma, una giornata difficile che gli azzurri sperano di trascinare almeno al doppio vista la qualità dell’avversario e lo stato di forma.

Gli orari di Musetti e Cobolli e dove vedere la finale in tv

Il programma della giornata alla BolognaFiere Arena inizia alle 15:00 con il primo singolare tra i numeri due delle squadre, dove dovrebbero affrontarsi Musetti e Jódar. Subito dopo toccherà ai numeri uno, presumibilmente Cobolli contro Alcaraz, mentre l’eventuale doppio decisivo chiuderà la serata in caso di parità.

Le scelte ufficiali dei capitani arriveranno entro un’ora dall’inizio del primo incontro. Chi vuole seguire tutte le sfide della finale di Coppa Davis 2026 può sintonizzarsi in diretta televisiva gratuita su Rai 1 HD e su SuperTennis HD.

La copertura in diretta streaming è invece assicurata sulle piattaforme RaiPlay, SuperTennis+ e sul sito supertennis.tv.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it