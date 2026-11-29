Serie A1, l’ASU Udinese domina a Bergamo: i replay su SportfaceTV

L’ASU Udinese vince anche la quarta tappa del campionato nazionale di Serie A1 di ginnastica ritmica alla ChorusLife Arena di Bergamo e si presenta da favorita alla Final Six scudetto, con tutti i replay disponibili su SportfaceTV.

Udinese inarrestabile con Dragas e Ilteriakova, Munits firma il picco di giornata

Nella quarta e ultima giornata della stagione regolare, la squadra friulana guidata da Špela Alenka Mohar impone il proprio dominio e chiude al primo posto con 108.200 punti.

A fare la differenza sono le prove di Tara Dragas, che ottiene 27.450 alla palla, e della russa Sofiia Ilteriakova, autrice di un ottimo 29.550 alle clavette, insieme ai contributi di Adele Asquini, Gaia Zurlo e Isabelle Tavano.

Alle spalle dell’Udinese si piazza la San Giorgio ’79 Desio con 105.850 punti, mentre sul terzo gradino del podio sale la Ginnastica Cervia con 104.100, protagonista di una crescita costante dopo il nono posto dell’esordio a Terni, il quinto di Biella e il quarto di Livorno. Quarta posizione per la Forza e Coraggio Milano con 103.950, nonostante il punteggio individuale più alto dell’intera gara firmato dall’israeliana Daniela Munits alle clavette con 30.550. Seguono in classifica l’Armonia d’Abruzzo (102.150), la Polimnia Ritmica Romana (99.800), la Moderna Legnano (98.650), la Ginnastica Fabriano (97.150), la Raffaello Motto Viareggio (95.950), la Falciai Arezzo (94.800), la Ritmica Albachiara Lucca (94.400) e l’Opera Roma (92.700).

La griglia verso la Final Six di Bergamo con Motto, Milano e Desio in corsa

Grazie al terzo successo stagionale, dopo le vittorie a Terni con 109.900 e a Livorno con 107.900 e il secondo posto di Biella con 104.550, l’Udinese chiude la regular season al comando con 117 punti speciali su 120.

Alle sue spalle staccano il pass per la Final Six di oggi 29 novembre la Forza e Coraggio Milano a quota 95, la San Giorgio ’79 Desio con 92, l’Armonia d’Abruzzo con 86, la Ginnastica Cervia con 82 e le campionesse in carica della Raffaello Motto Viareggio con 76, lasciando fuori per sei lunghezze la Polimnia Ritmica Romana, settima a 70.

Nella cornice da tutto esaurito della ChorusLife Arena, alla presenza di ex azzurre come Daniela Masseroni, Valentina Rovetta, Alessia Russo e Laura Paris, i punti della stagione regolare vengono ora azzerati.

Negli scontri diretti delle semifinali l’Udinese affronterà la Raffaello Motto, la Forza e Coraggio sfiderà la Ginnastica Cervia e Desio incrocerà Chieti per conquistare un posto nella finalissima scudetto.

Le gare sono tutte da rivivere nei replay su SportfaceTV con la telecronaca di Ilaria Brugnotti e il commento tecnico di Marta Pagnini.

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