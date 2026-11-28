Valencia, Aprilia ipoteca il costruttori: Bezzecchi vince la Sprint, Marc Marquez a fuoco

Un sabato movimentato sul circuito Ricardo Tormo di Cheste regala la vittoria nella gara corta a Marco Bezzecchi, mentre un guasto ai semafori rovina il pomeriggio ed il fine settimana di Marc Marquez.

Caos al via per Marc Marquez e fuga di Marco Bezzecchi

La prima partenza della Sprint Race del Gran Premio di Valencia 2026 salta per un guasto tecnico allo spegnimento dei semafori. Le moto ferma in griglia raggiungono temperature altissime e iniziano a fumare, ma la Ducati GP26 dello spagnolo prende fuoco.

Marquez butta la moto a terra, scappa via e corre ai box per prendere la seconda moto. La direzione gara decide per una partenza veloce alle ore 15:25 e accorcia la distanza a 12 giri rispetto ai 13 previsti. Il pilota spagnolo rientra nella sua casella in griglia, ma riceve una sanzione pesante: due long lap penalty da scontare in gara.

Al secondo via Bezzecchi scatta davanti a tutti dalla pole position ottenuta al mattino. Il pilota romagnolo prende subito un buon vantaggio, gira forte e già dopo pochi passaggi fa il vuoto alle sue spalle. Marquez prova a restare nel gruppo di testa e lotta con Jorge Martin ed Enea Bastianini, poi decide di ritardare le penalità per guadagnare terreno. A 7 giri dal termine entra per il primo long lap e torna ottavo, poi al passaggio successivo completa il secondo giro lungo e scivola in quattordicesima posizione. A quel punto la sua rimonta finisce e chiude tredicesimo a 12.697 secondi dal vincitore, fuori dalla zona punti.

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Doppietta Aprilia, costruttori ipotecato: ora Bastianini è secondo nel Mondiale

Davanti nessuno riesce a tenere il passo di Bezzecchi, che taglia il traguardo in solitaria firmando la seconda vittoria consecutiva nelle Sprint dopo Portimao e il terzo successo di fila.

Alle sue spalle chiude il compagno di squadra Jorge Martin con un ritardo di 2.924 secondi, mentre Enea Bastianini porta la KTM Tech3 sul terzo gradino del podio a 3.759 secondi. Quarta posizione per Ai Ogura, bravo a superare Alex Marquez nel finale, seguito da Fabio Di Giannantonio quinto e dallo stesso Alex Marquez sesto.

Questo risultato muove la classifica generale prima dell’ultima gara stagionale. Marquez già campione del Mondo resta leader con 439 punti, ma Bezzecchi sale a quota 406 e supera Martin per un solo punto, fermo a 405. Grazie al primo, secondo e quarto posto dei suoi piloti, l’Aprilia allunga anche nella classifica costruttori portandosi a 16 punti di vantaggio sulla Ducati.