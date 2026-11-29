Caro Vasseur, “inaccettabile” è la Ferrari di Lusail: ma Vanzini accende le speranze per il 2027

Il sabato di qualifiche in Qatar lascia la Rossa lontanissima dai migliori, ma da Maranello filtrano già ottime notizie sulla vettura della prossima stagione.

La qualifica disastrosa di Leclerc e Hamilton a Lusail

La Ferrari pensa già al 2027? Le parole dette a caldo spesso tornano indietro, e nel paddock di Lusail il termine “inaccettabile” usato da Frederic Vasseur dopo il contatto di Las Vegas sembra adattarsi bene alle prestazioni della sua squadra.

Le qualifiche del Gran Premio del Qatar hanno mostrato una Ferrari in grande difficoltà, con Charles Leclerc solo 7° e Lewis Hamilton addirittura 9°, entrambi staccati di oltre un secondo dalla pole position firmata da George Russell.

La SF-26 non ha mai dato l’impressione di poter lottare con Mercedes, McLaren e Red Bull, ritrovandosi invece invischiata nella bagarre con le Racing Bulls. Un bilancio magro che fotografa una stagione complessa, chiusa fin qui con appena 2 vittorie, 1 pole position e un distacco di quasi 150 punti dai campioni nella classifica costruttori.

A fine sessione, ai microfoni di Sky Sport, Leclerc non ha nascosto la delusione per i problemi incontrati fin dalle prime prove libere: “C’è qualcosa di fondamentale che non sta funzionando su questa pista, che presenta un asfalto molto liscio. È da inizio anno che facciamo fatica sugli asfalti così lisci”. Guardando alla gara di oggi, il pilota monegasco è rimasto realista sugli obiettivi: “La lotta è più con la Racing Bulls che con la Red Bull, però non voglio neanche partire pessimista. Proveremo a giocarcela con quelli davanti, ma realisticamente, a oggi, non è una vera possibilità”.

I dati di Vanzini sulla Ferrari 2027 e il progetto 679

Mentre in pista si cerca di limitare i danni in vista della corsa, l’attenzione inizia a spostarsi verso il futuro e verso il lavoro che stanno portando avanti i tecnici a Maranello.

A portare un po’ di ottimismo nell’ambiente è stato Carlo Vanzini, che durante il post qualifica su Sky Sport ha parlato del progetto 679, ovvero la monoposto che scenderà in pista nel 2027.

Il telecronista non ha minimizzato le difficoltà attuali, definendo il momento della squadra “tanto, tanto preoccupante”, ma ha subito aggiunto dettagli incoraggianti raccolti dietro le quinte: “Detto questo, i dati che hanno sulla macchina dell’anno prossimo sono molto forti, e da quello che so anche sul motore. Questo però è un passaggio a vuoto”.

Si tratta ovviamente di riscontri legati al simulatore e al banco prova, elementi che andranno poi verificati sull’asfalto durante i prossimi test invernali, ma che intanto regalano una prospettiva diversa ai tifosi dopo una giornata complicata.

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