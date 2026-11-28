GP Qatar: Russell in pole davanti ad Antonelli, disastro Ferrari

George Russell centra la pole position nelle qualifiche del Gran Premio del Qatar sul circuito di Lusail con il tempo di 1:21.695, precedendo di appena 128 millesimi il compagno di squadra Kimi Antonelli.

Il duello interno in casa Mercedes tra Russell e Antonelli

Russell imprendibile, Antonelli furioso. La qualifica di Lusail mostra fin dai primi minuti la superiorità tecnica delle monoposto tedesche nei curvoni veloci. Russell detta il passo già nella prima fase in 1:22.557 e si conferma poi nella seconda frazione scendendo a 1:22.079, costruendo il proprio vantaggio soprattutto nel secondo settore del tracciato. Antonelli, invece, risulta il più rapido nel primo e nel terzo intertempo, ma non riesce a trovare il guizzo decisivo nel momento del bisogno per sopravanzare il collega di box.

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Nell’ultimo tentativo della fase finale, l’italiano esce dalla pit-lane davanti al britannico e al termine delle prove manifesta tutto il proprio nervosismo via radio, lamentandosi con la squadra per averlo mandato in pista per primo, senza scia, non solo in “svantaggio” rispetto al tutto il resto del gruppone ma anche offrendo di fatto un riferimento diretto al compagno di box.

Alle spalle della prima fila tutta Mercedes si piazzano le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, staccate rispettivamente di 0.480 e 0.550. Quinta posizione per la Red Bull di Isack Hadjar a 0.596, capace di battere il compagno Max Verstappen, sesto a 0.637.

Le difficoltà di Leclerc e Hamilton con una Ferrari lontana oltre un secondo

Se davanti la lotta per la partenza al palo è serrata, in casa Ferrari il bilancio delle qualifiche è decisamente negativo.

Charles Leclerc e Lewis Hamilton faticano fin dalle battute iniziali a trovare il giusto ritmo, riuscendo comunque a superare il taglio delle prime due eliminatorie ma senza mai avere la velocità necessaria per inserirsi nella lotta per le prime file.

Nel turno decisivo, dopo un primo passaggio con gomme usate, i due piloti della Rossa non vanno oltre il settimo e il nono posto. Leclerc chiude con un ritardo pesante di 1.260 dalla vetta, preceduto anche dalle Red Bull e dalle McLaren, mentre Hamilton si ferma addirittura a 1.413, finendo dietro anche alla Racing Bulls di Arvid Lindblad, ottavo a 1.337, e precedendo di pochissimo l’altra vettura faentina affidata a Liam Lawson, decimo a 1.439.

Con un limite massimo di 27 giri imposto per ogni set di pneumatici e l’obbligo di due soste, la gara di domani si preannuncia un vero calvario per il team di Maranello. Altro che Hamilton contro Leclerc, il problema della Ferrari oggi è un altro. La squadra di Vasseur è oggi la 4a forza del campionato nonostante il secondo posto nel Costruttori quasi ipotecato.