Ferrara, Prova Nazionale Giovani: i replay delle vittorie di Flavia Astolfi e Leonardo Reale su SportfaceTV

Flavia Astolfi e Leonardo Reale hanno vinto le gare di sciabola nella Prima Prova Nazionale Giovani “Banca del Fucino” disputata oggi a Ferrara. Tutti gli assalti decisivi della giornata sono già disponibili in replay gratuito sulla nostra piattaforma SportfaceTV per rivedere i momenti migliori delle due competizioni Under 20.

Il successo di Flavia Astolfi nella sciabola femminile

Nel tabellone femminile, che ha visto 100 atlete al via sulle pedane dell’Expo, Flavia Astolfi della Virtus Scherma Roma – Lame Tricolori ha conquistato la medaglia d’oro.

La sciabolatrice romana ha superato nell’atto conclusivo Benedetta Stangoni dell’Accademia d’Armi Musumeci Greco con il punteggio di 15-12 al termine di un assalto combattuto fino alle ultime stoccate.

Sul terzo gradino del podio sono salite Vittoria Mocci, compagna di sala di Stangoni all’Accademia d’Armi Musumeci Greco, e la cadetta Anna Torre del Fides Livorno. Entrambe hanno perso le rispettive semifinali per 15-12, cedendo rispettivamente ad Astolfi e a Stangoni.

Nelle prime otto posizioni della classifica finale hanno trovato spazio anche Sofia Martinelli del Petrarca Scherma al quinto posto, Vittoria Fusetti al sesto nella sua prima uscita con le Fiamme Gialle, Diletta Fusetti del Petrarca Scherma settima e Bianca Morello dell’Accademia d’Armi Musumeci Greco ottava. Gli appassionati possono rivedere le fasi finali attraverso i replay caricati su SportfaceTV.

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Leonardo Reale domina la prova maschile a Ferrara

Anche la gara maschile, con 147 sciabolatori iscritti, ha regalato spunti interessanti. Anche in questo caso, tutto è già online sulla nostra piattaforma SportfaceTV.

A imporsi è stato Leonardo Reale, protagonista di un esordio vincente con i colori delle Fiamme Oro. In finale Reale ha battuto Matteo Casavecchia del Fides Livorno per 15-12, lasciando all’avversario la medaglia d’argento.

Il bronzo è andato a Massimo Sibillo delle Fiamme Oro, fermato sul 15-5 in semifinale dal futuro vincitore, e a Lorenzo Di Prospero del Club Scherma Roma, superato 15-13 da Casavecchia nella sfida tra atleti classe 2009.

La classifica delle prime otto posizioni si completa con Christian Avaltroni della SS Lazio Scherma Ariccia quinto, Davide Vivaldi del Fides Livorno sesto, Riccardo Maestri del Dauno Foggia settimo e Pietro Hirsch Buttè del Club Scherma Roma ottavo.

Dopo le gare giovanili, il programma di Ferrara proseguirà domani con la Prima Prova Nazionale Assoluti “Frecciarossa” di fioretto e sciabola, le cui fasi finali andranno in diretta dalle ore 13.55 su “Assalto – La TV della Scherma”, visibile gratuitamente su Sportface tutte le competizioni sono propedeudiche verso i Tricolori di Roma 2027.