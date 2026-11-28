Coppa del Mondo: Embacher domina a Ruka e allunga, Bresadola a 110,1 punti

Stephan Embacher non lascia scampo agli avversari sul trampolino HS 142 di Ruka e consolida il suo primato nella classifica generale di Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci.

La gara di Stephan Embacher e la rimonta di Sandro Hauswirth

Embacher implacabile. Il ventenne austriaco porta a casa la terza vittoria della sua carriera, la seconda in questa stagione dopo l’esordio vincente di Lillehammer, imponendosi in entrambe le serie di gara. Embacher mette insieme un totale di 304,8 punti grazie a due salti molto solidi da 145 e 143 metri.

Alle sue spalle sorprende lo svizzero Sandro Hauswirth, che chiude con un distacco di 6,9 punti e sale dal quinto al secondo posto, festeggiando così il suo primo podio individuale nel circuito maggiore. Il terzo gradino del podio va invece al norvegese Marius Lindvik, staccato di 9,8 punti, anche lui per la prima volta tra i migliori tre sulle nevi finlandesi di Ruka.

La prima manche era stata equilibratissima, con cinque saltatori raccolti in soli 5,2 punti. Embacher aveva chiuso al comando a quota 156,9 davanti al connazionale Maximilian Ortner, fermo a 142 metri e distante 3,4 punti, e allo stesso Lindvik. Isak Andreas Langmo aveva invece toccato la misura più lunga di giornata con 149 metri, ma era rimasto quarto per via della stanga più alta e di qualche punto perso dai giudici.

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Il vento condiziona la finale, male Sundal e Bresadola

Nella seconda serie le raffiche di vento rimescolano parecchio le carte e stravolgono la classifica. Hauswirth piazza un salto da 142,5 metri e sale a 297,9 punti, approfittando anche del crollo di Langmo, che atterra a soli 109 metri e scivola fino al 30° posto. Lindvik difende la terza posizione con 295,0 punti grazie a un salto da 140,5 metri e ottimi voti di stile, mentre Ortner scende quarto.

Embacher non trema e chiude i giochi con 147,9 punti nella finale, allargando il vantaggio sullo svizzero. A pagare caro le condizioni meteo sono soprattutto Jan Hörl e Kristoffer Eriksen Sundal, entrambi fermi a 126,5 metri e arretrati rispettivamente al 13° e 14° posto, con il norvegese che perde terreno nella generale. Ottima invece la rimonta dell’estone Artti Aigro, che risale dal 26° al 12° posto, e di Ren Nikaido, sesto dopo il quattordicesimo posto di metà gara.

Più attardati diversi big come Stefan Kraft, 16°, Ryoyu Kobayashi, 17°, e il campione olimpico Domen Prevc, 18°. Spavento per Danil Vassilyev, caduto all’atterraggio dopo 131 metri ma subito rialzatosi. Fuori nella prima serie l’unico italiano in gara, Giovanni Bresadola, 45° con 126 metri e 110,1 punti.