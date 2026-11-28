F1, Gp del Qatar: Antonelli il più veloce anche nelle libere 3, Leclerc quinto e Hamilton nono

Doppietta Mercedes a Lusail con Russell secondo a 250 millesimi, terzo Verstappen. La Ferrari di Leclerc precede le due McLaren. Alle 19 le qualifiche.

Andrea Kimi Antonelli è stato il più veloce anche nell’ultima sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar. A Lusail l’italiano della Mercedes ha chiuso le libere 3 al comando in 1’22″400.

Alle sue spalle il compagno di squadra George Russell, a 250 millesimi, e Max Verstappen, terzo a mezzo secondo.

Leclerc davanti alle McLaren

Quarto Isack Hadjar a 687 millesimi. Charles Leclerc ha portato la Ferrari al quinto posto a 808 millesimi, davanti alle due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri.

Più indietro Lewis Hamilton, solo nono e ancora alla ricerca del giusto feeling con le curve veloci del circuito.

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La sessione

L’inizio è stato lento, con poche vetture in pista e un tracciato ancora sporco. La Mercedes ha fatto la differenza nella seconda parte, quando sono scesi in pista anche i piloti dei top team.

Antonelli ha avuto all’inizio un problema al boost, che i tecnici hanno risolto in fretta. Con le gomme nuove ha poi trovato il giro buono per superare Russell e prendersi il miglior tempo.

Segnali positivi anche dalla Red Bull con Verstappen. Hamilton invece avrà bisogno di un netto passo avanti nelle qualifiche, in programma alle 19 italiane, su una pista dove sorpassare è particolarmente difficile.