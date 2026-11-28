Sci: Robinson beffa Shiffrin a Killington, l’Italia scopre Mathiou, annullato il superG

Alice Robinson vince il gigante femminile di Killington beffando Mikaela Shiffrin per 11 centesimi, mentre la fitta neve ferma subito il superG maschile di Copper Mountain.

La rimonta di Mathiou e il colpo di Robinson nel gigante di Killington

Nella seconda manche del gigante femminile di Killington, valido per la Coppa del Mondo 2026-2027, Alice Robinson ribalta il verdetto di metà gara. Mikaela Shiffrin, in testa dopo la prima discesa in 1:01.23, non gestisce i 39 centesimi di vantaggio sulla neozelandese e chiude seconda a 11 centesimi dal tempo complessivo di 2:03.02.

L’americana, frenata da pioggia, vento e scarsa visibilità nella parte alta, scia con troppo margine, manca la vittoria numero 111 in carriera e allunga il digiuno tra le porte larghe che dura da Lienz 2023.

Terza l’altra statunitense Paula Moltzan (+0.54), sempre leader di specialità con 160 punti davanti a Robinson (132) e Shiffrin (116), mentre l’albanese Lara Colturi conserva il pettorale rosso della generale a quota 286 punti grazie al decimo posto odierno.

La vera sorpresa di giornata in casa Italia porta il nome di Sophie Mathiou. Partita con il pettorale numero 35, l’azzurra agguanta la qualificazione nella prima frazione per un solo centesimo chiudendo trentesima a 4.18 dalla vetta e lasciando fuori per un soffio la compagna di squadra Laura Pirovano (+4.19).

Scendendo per prima nella seconda run, su un tracciato molto angolato disegnato da Heini Pfitscher ma ancora perfettamente integro e con una visibilità decisamente migliore rispetto a chi partirà dopo di lei, Mathiou fa segnare il crono di 2:04.59. Quel tempo regge all’assalto di ventidue avversarie e le regala un’incredibile rimonta fino all’ottava posizione finale (+1.57), miglior risultato assoluto della carriera in Coppa del Mondo dopo il diciannovesimo posto in slalom e primi punti tra le porte larghe. Undicesima Lara Della Mea (+1.68), frenata da un brutto errore tra secondo e terzo intermedio, seguita da Marta Bassino sedicesima (+2.34), Asja Zenere diciassettesima (+2.42) e Sofia Goggia ventiduesima (+2.91).

Neve fitta a Copper Mountain: salta il superG con Paris e Franzoni

Nulla da fare invece per l’esordio stagionale della velocità maschile a Copper Mountain, negli Stati Uniti.

Una nevicata intensa ha scaricato 20 centimetri di neve fresca sulla pista, spingendo la giuria a rinviare alle 19.00 italiane la partenza fissata per le 19.45. Dopo un ulteriore controllo alle 19.30 per valutare un eventuale via alle 20.30, alle 19.40 è arrivata la cancellazione definitiva.

Restano ai box gli otto azzurri convocati: Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Mattia Casse, Christof Innerhofer, Guglielmo Bosca, Benjamin Alliod, Nicolò Molteni e Max Perathoner.

I velocisti debutteranno la prossima settimana a Beaver Creek, mentre Franzoni tornerà in pista già domani per il gigante.

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