Coppa Davis: Soonwoo Kwon batte Flavio Cobolli e porta la Corea del Sud sull’1-1 contro l’Italia

Cobolli non chiude la contesa. Il numero 7 del ranking ATP cede in rimonta a Kwon, numero 139 del mondo, con il punteggio di 3-6, 7-6, 7-6 dopo oltre due ore di gioco. Sarà il doppio decisivo a stabilire chi affronterà la Cechia in semifinale venerdì 27 novembre 2026.

Il buon avvio di Cobolli e la rimonta di Kwon nel secondo set

Cobolli cado sotto il dritto di Kwon. La sfida tra i numeri 1 di Italia e Corea del Sud, valida per il secondo singolare dei quarti di finale delle Davis Cup Finals 2026 a Bologna, inizia con Kwon al servizio.

Nel primo parziale Flavio Cobolli impone subito il proprio ritmo da fondo campo. Dopo aver fallito 3 palle break nel terzo game, l’azzurro strappa la battuta al rivale nel quinto gioco grazie a un paio di doppi falli del coreano. Sul 5-3 arriva un nuovo break che chiude il primo set sul 6-3 in 36 minuti.

La musica cambia nella seconda frazione, quando Cobolli accusa un evidente calo anche mentale. Kwon, ex numero 52 al mondo nel 2021, prende coraggio, inizia a rischiare su ogni colpo e trova il break nel quinto game portandosi avanti. Sotto 5-4, l’italiano approfitta di uno smash sbagliato dall’avversario per agganciare il contro-break del 5-5 e trascinare il set al tie-break. Qui però il tennista sudcoreano diventa ingiocabile, vola subito sul 6-1 e chiude per 7-3, rimettendo il match in perfetto equilibrio.

Il tie-break decisivo e la festa della Corea del Sud contro l’Italia

Nel terzo e ultimo parziale la partita diventa una vera battaglia da Coppa Davis, con l’inerzia che cambia continuamente. Cobolli fatica negli scambi prolungati contro le accelerazioni del numero 139 ATP, ma riesce a salvarsi aggrappandosi al servizio, annullando anche una delicata palla break nel quarto game. Nel quinto gioco l’azzurro non sfrutta due doppi falli consecutivi di Kwon e spreca una buona occasione per allungare. Sul 5-4 per il coreano, l’italiano annulla un primo match-point con un ace al centro e impatta sul 5-5. Anche nel game successivo Cobolli ha una chance sullo 0-30, ma sotterra in rete un rovescio lungolinea che avrebbe aperto la strada verso la vittoria.

Si arriva così al tie-break decisivo: Cobolli scatta sul 3-1, ma un paio di errori in uscita dal servizio e un sanguinoso doppio fallo sul 4-5 consegnano altri due match-point all’avversario. Dopo aver annullato il primo con uno smash, l’italiano capitola sul 5-7 per via di un diritto lungolinea vincente del coreano alle 21.06.

L’Italia di Filippo Volandri dovrà ora giocarsi tutto nel doppio finale per conquistare il pass verso la semifinale contro la Cechia.

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