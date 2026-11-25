Coppa Davis, Musetti porta avanti l’Italia: 6-0, 7-6 a Hong. Ora tocca a Cobolli per la semifinale con la Repubblica Ceca

Primo punto azzurro nel quarto di finale contro la Corea del Sud alla BolognaFiere Arena. Se Cobolli batte Kwon, l’Italia va in semifinale senza bisogno del doppio.

L’Italia è avanti nel quarto di finale di Coppa Davis contro la Corea del Sud. Alla BolognaFiere Arena Lorenzo Musetti ha vinto il singolare d’apertura contro Seongchan Hong in due set, 6-0, 7-6.

Cobolli per chiudere i conti

Ora tocca a Flavio Cobolli, che nel secondo singolare affronta Soonwoo Kwon. Se vince l’azzurro, la squadra di Filippo Volandri chiude subito la sfida e va in semifinale.

Avversaria il 27 novembre sarebbe la Repubblica Ceca.

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In caso di sconfitta di Cobolli si andrebbe al doppio decisivo. Per l’Italia sono indicati Matteo Berrettini e Andrea Vavassori, contro Hyeon Chung e Kwon, ma le scelte possono ancora cambiare al termine del secondo singolare.