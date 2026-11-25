Primo punto azzurro nel quarto di finale contro la Corea del Sud alla BolognaFiere Arena. Se Cobolli batte Kwon, l’Italia va in semifinale senza bisogno del doppio.
L’Italia è avanti nel quarto di finale di Coppa Davis contro la Corea del Sud. Alla BolognaFiere Arena Lorenzo Musetti ha vinto il singolare d’apertura contro Seongchan Hong in due set, 6-0, 7-6.
Cobolli per chiudere i conti
Ora tocca a Flavio Cobolli, che nel secondo singolare affronta Soonwoo Kwon. Se vince l’azzurro, la squadra di Filippo Volandri chiude subito la sfida e va in semifinale.
Avversaria il 27 novembre sarebbe la Repubblica Ceca.
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In caso di sconfitta di Cobolli si andrebbe al doppio decisivo. Per l’Italia sono indicati Matteo Berrettini e Andrea Vavassori, contro Hyeon Chung e Kwon, ma le scelte possono ancora cambiare al termine del secondo singolare.