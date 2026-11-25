F1, Budget Cap: Ferrari salva, penalizzazione per altre due scuderie

I controlli della FIA sui bilanci della stagione 2025 si chiudono con gli ormai consueti controlli di novembre con due squadre sanzionate e otto in regola. Nel mirino sono finite Williams e Alpine, mentre tutti e cinque i costruttori di power unit hanno superato le verifiche senza problemi.

Williams sfora il tetto: multa e taglio ai test per il team di Grove

La situazione più delicata riguarda la squadra inglese, che ha oltrepassato il limite di spesa di 627.000 sterline, una cifra pari allo 0,48% del totale consentito.

Questa infrazione minore, accompagnata da un errore procedurale, è stata chiusa il 23 novembre tramite un accordo tra le parti. La scuderia dovrà pagare una multa, la cui cifra esatta resta riservata, e subirà una riduzione dell’1,5% delle ore in galleria del vento e al simulatore CFD per i prossimi dodici mesi.

I vertici del team hanno spiegato che l’errore nasce da una lettura sbagliata del regolamento su alcune spese amministrative legate alla riorganizzazione interna della società, e non dallo sviluppo della macchina. La stessa scuderia ha commentato la vicenda con una nota ufficiale:

“Abbiamo superato involontariamente il tetto di spesa di 627.000 sterline, pari allo 0,48% del Budget Cap 2025. Ritenevamo che queste spese fossero escluse dal limite, ma dopo le discussioni con la FIA abbiamo concordato di risolvere la questione secondo la sua interpretazione”.

La Federazione ha comunque confermato che il team non ha ottenuto nessun vantaggio sportivo o economico da questa svista, pur ribadendo che spetta alle singole squadre classificare correttamente ogni uscita.

Solo un errore formale per Alpine, promossi tutti i motoristi

L’altra irregolarità del campionato 2025 coinvolge Alpine Racing Ltd, ma in questo caso i conti tornano. I commissari hanno riscontrato soltanto una violazione procedurale, senza alcun superamento del tetto massimo di spesa. La scuderia francese ha firmato un patteggiamento già l’11 novembre, anche se la FIA non ha voluto rendere noti i dettagli dell’infrazione né il tipo di penalità concordata.

L’indagine della Cost Cap Administration è stata lunga e complessa, perché non ha riguardato solo i bilanci, ma anche controlli tecnici mirati a verificare i costi reali dello sviluppo delle monoposto.

Nonostante questo, la Federazione ha ringraziato tutti i partecipanti per la massima trasparenza e la buona fede mostrata durante l’intero percorso di analisi.

Salva invece la Ferrari, in questi mesi accusata da tutti di aver portato tantissimi sviluppi in pista, evidentemente quanto risparmiato su altri aspetti (come il motore) potrebbe aver inciso su come la Rossa ha utilizzato il budget.