Doppio esonero a sorpresa: in panchina Tonelli, le ultime

Giornata di grandi cambiamenti sulle panchine di Serie B con l’Empoli che sceglie Lorenzo Tonelli dopo l’addio a Matteo Andreoletti e il Vicenza che ufficializza l’arrivo di Davide Dionigi al posto di Gallo.

Via Andreoletti all’Empoli, la soluzione interna con Tonelli

Empoli, nuovo esonero. La pesante sconfitta per 5-0 rimediata sul campo del Benevento è risultata fatale a Matteo Andreoletti, esonerato dall’Empoli nel pomeriggio di oggi dopo aver fatto scivolare la squadra all’ultimo posto in classifica.

Si tratta del secondo cambio in panchina in questa stagione per i toscani, che avevano iniziato l’annata con Guido Pagliuca. Nella nota ufficiale del club si legge: “Empoli Football Club rende noto di aver sollevato Matteo Andreoletti dall’incarico di allenatore della Prima Squadra e i componenti dello staff tecnico Andrea Malgrati e Andrea Molteni dai rispettivi incarichi. A mister Andreoletti e ai suoi collaboratori vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto e l’impegno profuso”.

In attesa di trovare il sostituto definitivo, la società ha promosso Lorenzo Tonelli dall’Under 17. Pur essendo sprovvisto del patentino, il regolamento gli permette di guidare la prima squadra per un mese, periodo in cui lavorerà insieme al vice Tavano mentre la dirigenza valuta profili come Caserta, Longo e Castori, quest’ultimo già dichiaratosi disponibile, per il futuro.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il Vicenza riparte da Dionigi al posto dell’esonerato Gallo

L’Empoli aveva sondato anche Davide Dionigi, ma i toscani si sono mossi troppo tardi perché il Vicenza lo aveva prenotato già 15 giorni fa.

I biancorossi, attualmente penultimi con 10 punti in 13 giornate, hanno infatti esonerato Gallo e ufficializzato l’ingaggio del tecnico classe 1974 fino al termine della stagione 2025/2026.

Dionigi torna in panchina 9 mesi dopo la fine della parentesi alla Reggiana, chiusa a febbraio con una media di 1.06 punti in 31 partite. Nel comunicato del club veneto viene specificato:

“L.R. Vicenza comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Davide Dionigi fino al termine della stagione”.

La società ha poi reso noto che lo staff sarà composto dal vice Lorenzo Sibilano, dal preparatore atletico David Morelli e dai collaboratori Giuseppe Liperoti e Hiroshi Komatsuzaki.