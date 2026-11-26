Coppa Davis oggi, Germania-Gran Bretagna e Austria-Spagna: orari e programma

La Final Eight di Coppa Davis 2026 entra nel vivo a Bologna con gli ultimi due quarti di finale. Oggi si parte alle 10.00 con Germania-Gran Bretagna, mentre non prima delle 17.00 toccherà ad Austria-Spagna. Le due vincitrici si affronteranno sabato nella seconda semifinale, mentre dall’altra parte del tabellone l’Italia affronterà la Cechia.

Germania-Gran Bretagna: Zverev guida i tedeschi

La Germania parte con ambizioni importanti e può contare soprattutto sul proprio numero uno Alexander Zverev. L’obiettivo dei tedeschi sarà provare a chiudere il confronto attraverso i due singolari, evitando un eventuale doppio decisivo che potrebbe invece favorire la Gran Bretagna.

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La formazione britannica dispone infatti di una coppia molto competitiva formata da Henry Patten Neal Skupsli, capace di rendere insidioso un eventuale terzo incontro. Come previsto dal format, si comincerà con il singolare tra i numeri due delle due squadre, seguito poi dal match con i rispettivi numeri uno. Il doppio ci sarà se necessario.

Austria-Spagna: Alcaraz protagonista, ma non è al meglio

Nel pomeriggio i riflettori saranno invece puntati sulla Spagna di Carlos Alcaraz, favorita sull’Austria. Il numero uno spagnolo arriva però all’appuntamento non nelle migliori condizioni fisiche e sarà quindi uno degli osservati speciali della giornata.

Al suo Fiano la Spagna potrà contare su Rafael Jodar, mentre l’Austria si affida soprattutto a Jurij Rodionov, giocatore capace di esaltarsi nelle sfide ad alta tensione.