MotoGP, Bagnaia salta Valencia: finisce la storia con la Ducati, problemi anche per Aprilia

L’avventura di Francesco Bagnaia sulla Ducati si chiude prima del previsto. Il pilota piemontese salterà infatti il Gran Premio di Valencia per colpa di un infortunio e non potrà salutare la sua squadra in pista.

Niente Valencia per Bagnaia, al suo posto corre ancora Lecuona

Bagnaia non c’è. La decisione è arrivata dopo gli ultimi esami medici effettuati prima della partenza per la Spagna. Francesco Bagnaia non ha ancora recuperato dall’incidente del sabato in Qatar, quando Fermin Aldeguer lo aveva colpito per errore facendolo cadere in modo molto violento

In quell’impatto il 29enne italiano aveva riportato la frattura di due dita del piede destro, tanto da dover subire un intervento chirurgico per sistemare l’osso. Dopo aver già saltato la domenica di Lusail e il successivo appuntamento in Portogallo a Portimao, Pecco è costretto a fermarsi pure per l’ultima gara del Mondiale 2026 sul circuito Ricardo Tormo. La Ducati ha confermato tutto con una nota ufficiale molto chiara:

“Gli ultimi controlli medici effettuati questa mattina prima della partenza non hanno consentito l’ok per tornare in sella dopo l’intervento al piede destro”.

Per sostituire l’italiano la casa di Borgo Panigale ha scelto ancora una volta Iker Lecuona. Lo spagnolo aveva già guidato la moto ufficiale in Algarve e in precedenza aveva sostituito pure Alex Marquez e Fermin Aldeguer nel team Gresini. A Valencia dividerà quindi il box con il nuovo campione del mondo Marc Marquez.

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I numeri di Pecco in Ducati e i dubbi sul debutto con Aprilia

Si chiude così nel modo peggiore un legame iniziato fin dal debutto nella classe regina. Con la moto italiana Bagnaia ha vinto 2 mondiali piloti, ha aiutato la squadra a conquistare i titoli riservati ai team e ai costruttori e ha ottenuto 31 vittorie, diventando il pilota più vincente nella storia della casa bolognese in MotoGP.

La stessa Ducati ha voluto ricordare questo percorso nel suo comunicato: “Resta comunque un fine settimana speciale: il weekend di addio alla Rossa di Borgo Panigale, a chiusura di una storia bellissima e ricca di successi, fatta di un amore e una passione destinati a restare per sempre”.

I problemi per Bagnaia però potrebbero non finire domenica. Questo stop rischia infatti di rovinare anche i piani per la prossima settimana. Martedì sono in programma i test ufficiali dove il piemontese dovrebbe provare per la prima volta la nuova Aprilia RS-GP da 850cc.

La sua presenza resta in forte dubbio e dalla casa di Noale non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali, quindi bisognerà aspettare i prossimi giorni per capire se riuscirà a salire subito sulla sua nuova moto.