Coppa Davis, Berrettini e Vavassori da brividi: Italia in semifinale dopo due tie-break infiniti

L’Italia è in semifinale di Coppa Davis 2026, ma per piegare la Corea del Sud è servita una battaglia molto più complicata del previsto. A Bologna il passaggio del turno arriva soltanto grazie al doppio decisivo: Matteo Berrettini e Andrea Vavassori superano Chunh Hyeoon e Kwon Soonwoo per 7-6(2), 7-6(11) dopo un’ora e 56 minuti. Gli azzurri centrano la semifinale per il quinto anno consecutivo e venerdì affronteranno la Cechia, capace di eliminare il Canada.

Berrettini-Vavassori, il primo tie-break cambia la partita

Il primo set è dominato dai servizi. L’Italia costruisce le occasioni migliori, ma non sfrutta tre palle break complessive tra il settimo e il nono gioco. Inevitabile il tie-break, dove l’equilibrio dura fino al 2-2: da quel momento Berrettini e Vavassori cambiano marcia, conquistando cinque punti consecutivi e chiudo 7-2 dopo 49 minuti.

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Nel secondo parziale gli azzurri trovano finalmente il break e salgono 2-0, ma la Corea reagisce immediatamente strappando per la prima volta il servizio a Berrettini. Sul 2-2 torna l’equilibrio assoluto e nessuna delle due coppie concede più spazio fino a un altro tie-break.

Un tie-break infinito manda l’Italia contro la Cechia

L’Italia parte forte anche nel secondo gioco decisivo, portandosi sul 4-1, prima della rimonta sudcoreana. Inizia così una battaglia di nervi: gli azzurri cancellano quattro set point, mentre Chung e Kwon annullano due match point. Sul 12-11 arriva l’occasione definitiva con Vavassori al servizio: prima vincente che vale 13-11 scatenando la festa azzurra.

I numeri confermano la superiorità degli italiani: 89 punti vinti contro 79, 16 ace e appena 3 doppi falli. Berrettini e Vavassori raccolgono l’82% dei punti la prima e il 67% con la seconda. Ora l’ostacolo si chiama Cechia.