Da venerdì 27 a domenica 29 novembre 2026 Ferrara ospita la Prima Prova Nazionale di fioretto e sciabola per Cadetti, Giovani e Assoluti.
Sulle 56 pedane di Ferrara Expo arrivano oltre 1600 schermidori per dodici gare verso i Campionati Italiani di Roma 2027.
Il programma a Ferrara Expo con Martina Favaretto e Filippo Macchi
Dopo la tappa dedicata alla spada disputata a Catania a inizio novembre, la stagione delle armi convenzionali parte da Ferrara, dove una gara nazionale mancava da venti anni.
L’evento nasce dalla sinergia tra la Federazione Italiana Scherma e il Comune di Ferrara, con il supporto dell’Accademia Bernardi, dentro al progetto “Sport Valley” della Regione Emilia-Romagna.
Ogni giornata prevede quattro prove: si parte sempre alle ore 9.00 con il fioretto maschile e la sciabola femminile, seguiti da fioretto femminile e sciabola maschile.
Venerdì 27 novembre tocca agli Under 17 del circuito “Banca del Fucino”, con le gare alle 11.30 e alle 12.00 e la diretta dalle 12.25.
Sabato 28 novembre scendono in pedana gli Under 20 con gli stessi orari e il collegamento televisivo alle 12.10.
Domenica 29 novembre spazio agli Assoluti “Frecciarossa”, con la sciabola maschile alle 10.00, il fioretto femminile alle 12.00 e le finali in onda dalle 13.55.
La gara senior apre la corsa alla qualificazione per i Tricolori sulla Terrazza del Pincio e vede al via atleti medagliati agli ultimi mondiali di Hong Kong, come la campionessa iridata Martina Favaretto e il vicecampione Filippo Macchi.
Diretta su Assalto TV e il progetto Ecoblade con Acciaierie Valbruna
Le fasi finali di tutti e tre i giorni vanno in onda in diretta gratuita su “Assalto – La TV della Scherma”, canale disponibile sulla nostra piattaforma Sportface, mentre i profili social della federazione pubblicano foto e aggiornamenti continui.
Per agevolare gli spostamenti dei partecipanti verso i padiglioni di Ferrara Expo, l’organizzazione mette a disposizione un servizio navetta gratuito attivo per tutta la durata della manifestazione.
Dentro al complesso fieristico trova posto anche il punto di raccolta per “Ecoblade“, l’iniziativa ambientale della Federazione Italiana Scherma realizzata insieme ad Acciaierie Valbruna.
Il progetto permette di recuperare le lame spezzate in acciaio maraging per ridurre i rifiuti, limitare l’impronta di carbonio e offrire un sostegno concreto alle società, agli atleti e alle loro famiglie in vista dei prossimi impegni agonistici della stagione.