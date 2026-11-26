La nona giornata della Serie A1 maschile di pallanuoto ridisegna gli equilibrio al vertice. L’AN Brescia supera la Rari Nantes Savona 14-12 ai rigori, dopo il 9-9 dei tempi regolamentari, ma i due punti conquistati non bastano per conservare la testa della classifica. La Pro Recco, infatti, domina 18-10 in casa della Lazio e resta a punteggio pieno, prendendosi la vetta solitaria. Savona rimane terza con 22 punti e una gara da recuperare, mentre Trieste consolida il quarto posto a quota 20.
Savona rimonta, ma Baggi Necchi decide ai rigori
Alla “Zanelli” va in scena una sfida ad alta intensità tra due squadre ancora imbattute. Savona parte meglio e chiude avanti il primo periodo, ma Brescia cambia passo nella seconda frazione ribaltando l’incontro fino al 5-3 dell’intervallo lungo.
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Nel terzo tempo Alesiani e Guerrato spingono Brescia sul 9-6, ma Savona non si arrende. Nell’ultimo quarto Condemi e Occhione guidano una rimonta straordinaria con i light che piazzano un parziale di 3-0 trascinando il match sul 9-9. Ai rigori diventa decisivo Baggi Necchi, che neutralizza la conclusione di Occhione consegnando il titolo alla squadra di Bovo.
Recco vola, Trieste e Posillipo continuano a crescere
La Pro Recco approfitta così del risultato di Savona: contro la Lazio arrivano dieci marcatori differenti, con Gianazza autore di una tripletta e Mladdosich, Patchaliev, Iocchi Gratta, Condemi e Irving a segno due volte.
Sorride anche Trieste, che batte Ortigia 17-12 trascinante dai cinque gol di Damonte, ora a 34 reti stagionali. Il Posillipo supera invece Telimar 12-9 e centra la quinta vittoria consecutiva tra campionato ed Euro Cup. Successi anche per De Akker Bologna, Olympic Roma ai rigori e Genova Quinto.