Coppa Davis, l’Italia cerca un’altra finale contro la Cechia: le scelte di Volandri

Con grande e improvvisa fatica, l’Italia ha conquistato il diritto di disputare le semifinali della Coppa Davis 2026, dove si troverà di fronte alla Cechia, che all’inizio del torneo aveva sconfitto 2-0 il Canada. Nella zona alta del tabellone a Bologna il risultato previsto si è quindi avverato e adesso la lotta per raggiungere la finale appare davvero molto equilibrata; nel frattempo, in casa azzurra aumentano i dubbi sulle decisioni che prenderà il capitano Filippo Volandri.

Tennis, le possibili decisioni di Volandri per la Coppa Davis

È evidente che le perplessità del tecnico italiano riguardano soprattutto Flavio Cobolli. Il giocatore di punta della formazione non sta attraversando un periodo positivo né dal punto di vista fisico né da quello psicologico, come già era emerso durante le ATP Finals di Torino. La sconfitta di ieri contro un Kwon in grande forma non ha fatto altro che aggravare il quadro e quindi è legittimo chiedersi se, anche contro i cechi, il numero sette del ranking mondiale scenderà in campo nel secondo singolare.

Lorenzo Musetti invece ha confermato la propria disponibilità ieri e, tra i giocatori di singolare azzurri, è quello che in questo ultimo mese si trova nella condizione migliore: di conseguenza rappresenta un punto fermo. Resta da capire come Volandri intenda utilizzare Berrettini, se schierarlo già nel primo singolare oppure se preferire conservarlo per il doppio insieme ad Andrea Vavassori, coppia che ieri ha comunque superato un incontro non semplice.

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Sul fronte opposto la Cechia non dovrebbe avere grandi incertezze. Jiri Lehecka è il tipico specialista della Davis Cup, capace di esprimersi al massimo quando indossa la maglia della propria nazione: lo sanno soprattutto gli americani e lo ha sperimentato anche il Canada martedì, quando ha battuto in due set Felix Auger-Aliassime. Il secondo singolarista, sulla carta, dovrebbe essere Jakub Mensik, che probabilmente è stato tenuto a riposo nella prima giornata, durante la quale è stato scelto Tomas Machac. I cechi partono leggermente favoriti, soprattutto grazie a Lehecka, che appare avvantaggiato contro qualunque tennista italiano venga selezionato per il secondo singolare.

Diversa è la situazione del primo incontro: sia Mensik sia Machac non sembrano in ottima forma e perciò questo match diventa davvero decisivo per l’Italia, anche in vista della possibilità di portare la sfida al doppio, dove a quel punto la formazione azzurra potrebbe avere un piccolo vantaggio rispetto agli avversari. Le prossime ventiquattro ore saranno quindi molto importanti per Filippo Volandri, chiamato a mettere in campo la migliore formazione possibile. Il capitano italiano si trova a dover prendere decisioni rilevanti, forse per la prima volta da quando l’Italia affronta le finali di Coppa Davis con l’attuale formula. Il sogno di sollevare ancora una volta il celebre trofeo rimane vivo e gli azzurri cercheranno di raggiungere la finale per la quarta volta consecutiva.