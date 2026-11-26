Calcio a LA28, come ci si qualifica?

Calcio, Giochi Olimpici Los Angeles 2028, i criteri di qualificazione. Europa penalizzata con un posto in meno rispetto a Parigi

Il percorso di avvicinamento al torneo olimpico di calcio di Los Angeles 2028 inizia a delinearsi, e per il movimento europeo arrivano notizie che complicano la strada verso la rassegna a cinque cerchi.

La FIFA e il CIO hanno ufficializzato i criteri e la distribuzione dei posti riservati alle varie confederazioni per il torneo maschile, confermando una novità sostanziale.

L’UEFA vedrà ridotta la propria quota di partecipazione rispetto all’edizione di Parigi 2024.

La nuova mappa delle qualificazioni, staccati 16 pass

Il torneo olimpico maschile a 16 squadre vedrà la presenza automatica degli Stati Uniti in qualità di Paese ospitante. I restanti 15 pass saranno distribuiti tra le varie confederazioni continentali attraverso i rispettivi tornei di categoria U21 o U23.

La ripartizione dei posti per Los Angeles 2028:

Paese ospitante: 1 posto (Stati Uniti)

Europa (UEFA): 3 posti

Asia (AFC): 3 posti

Africa (CAF): 3 posti

Sudamerica (CONMEBOL): 2 posti

Nord, Centro America e Caraibi (CONCACAF): 2 posti (+1 degli USA)

Oceania (OFC): 1 posto

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Europa, un taglio penalizzante per le nazionali U21

A differenza di quanto accaduto a Parigi 2024, dove l’Europa aveva schierato quattro rappresentanti, Francia come Paese ospitante più Spagna, Ucraina e Israele, per l’appuntamento californiano la quota riservata alla UEFA scende a 3 nazionali.

Il taglio della quota europeo renderà ancora più selettiva la corsa ai Giochi. L’Europeo Under 21 del 2027 rappresenterà il banco di prova decisivo per staccare i pass validi per Los Angeles.

Solo le tre semifinaliste, le vincitrici degli due finali, riusciranno a strappare il biglietto per Los Angeles.

Per l’Italia e le altre grandi potenze del Vecchio Continente, il margine di errore si assottiglia ulteriormente, rendendo la corsa olimpica uno dei tabelloni più competitivi in assoluto.

Il fronte del calcio femminile verso LA28

Sul versante del calcio femminile, il torneo olimpico di Los Angeles 2028 è allargato a 16 nazionali (rispetto alle 12 di Parigi 2024), con gli Stati Uniti già qualificati come Paese ospitante.

Per l’Europa, la strada verso i Giochi passa dalla UEFA Women’s Nations League 2027, che mette in palio 4 posti per il tabellone olimpico, mentre le restanti quote sono ripartite tra le altre confederazioni, inclusi 3 pass per la CONCACAF, 2 per AFC, CAF e CONMEBOL, con Brasile e Colombia già qualificate tramite la Copa América Femenina 2025, 1 per l’OFC e 1 tramite spareggio intercontinentale AFC-CAF.

Per le Azzurre, inserite nella Lega A della Nations League con Danimarca, Islanda e Galles, ogni finestra internazionale assume così un peso specifico decisivo per rientrare nel lotto delle qualificate.

I criteri di selezione dell’organico

Nessuna modifica sostanziale sul fronte dei regolamenti relativi alle rose. Il torneo di calcio maschile ai Giochi Olimpici rimarrà una competizione riservata prevalentemente alle formazioni Under 23 (giocatori nati a partire dal 1° gennaio 2005), con la conferma della clausola che permette a ciascun commissario tecnico di inserire in lista fino a 3 fuoriclasse senza limiti d’età.