Expected goals, pressing e possesso: come leggere una partita attraverso i numeri

Fino a qualche anno fa il dopo partita si giocava su poche cifre: il risultato, i tiri in porta, al massimo la percentuale di possesso palla mostrata in sovrimpressione nell’intervallo.

Oggi un tifoso mediamente informato discute di expected goals, di pressing alto misurato in passaggi concessi, di passaggi progressivi e mappe di calore. Il lessico degli analisti è uscito dalle sale video dei club ed è entrato nelle trasmissioni televisive, nei podcast e nelle discussioni da bar. È un cambiamento interessante, perché i numeri aiutano davvero a capire una partita. A patto di sapere cosa misurano, e soprattutto cosa non misurano.

Expected goals: cosa sono e perché hanno cambiato il dibattito

L’idea alla base degli xG è semplice. Ogni tiro ha una certa probabilità di diventare gol, che dipende da fattori misurabili: la distanza dalla porta, l’angolo, la parte del corpo con cui si calcia, il tipo di azione che lo precede, la presenza di difensori. Analizzando decine di migliaia di conclusioni del passato, i modelli statistici assegnano a ogni tiro un valore tra zero e uno. Un rigore vale intorno a 0,76-0,79, un tiro da trenta metri con tre difensori davanti può valere 0,02. Sommando i valori di tutti i tiri di una squadra si ottiene il numero di gol che, in media, quella mole di occasioni avrebbe dovuto produrre.

Il merito degli expected goals è aver dato una misura alla sensazione che ogni tifoso conosce: “abbiamo creato tanto e non l’abbiamo buttata dentro”. Una squadra che vince 1-0 con 0,4 xG contro i 2,3 dell’avversario ha avuto fortuna, o un portiere in giornata eccezionale. Ripetuto su molte partite, invece, il dato racconta qualcosa di più solido: chi crea con continuità occasioni di qualità tende, alla lunga, a segnare. Per questo gli xG sono entrati anche nel mondo del calcio scommesse, dove analisti e appassionati li usano per capire se le quote di una squadra riflettano il suo rendimento reale o soltanto i risultati delle ultime giornate, che possono essere ingannevoli.

I limiti, però, ci sono. I modelli non conoscono la qualità del giocatore che calcia, e un tiro di un attaccante di livello mondiale vale per loro quanto quello di un difensore. Non tengono conto delle occasioni in cui il pallone non arriva al tiro, come il cross che attraversa l’area senza che nessuno lo tocchi. E modelli diversi, costruiti da fornitori diversi, possono dare valori non identici per la stessa partita.

Pressing e PPDA: misurare l’intensità senza palla

Se gli xG raccontano cosa succede in attacco, misurare la fase difensiva è più complicato. Una delle metriche più usate è il PPDA, sigla inglese che indica i passaggi concessi all’avversario per ogni azione difensiva. In pratica si contano i passaggi che la squadra avversaria completa nella propria metà campo, o in una porzione di essa, e si dividono per i contrasti, gli intercetti e i falli commessi in quella zona. Più il numero è basso, più la squadra pressa alto e lascia poco tempo per costruire.

È un indicatore utile per riconoscere lo stile di gioco. Le squadre che aggrediscono in avanti, cercando di recuperare palla vicino alla porta avversaria, hanno valori bassi. Quelle che preferiscono aspettare nella propria metà campo e ripartire in contropiede hanno valori alti. Nessuno dei due approcci è migliore in assoluto, e il dato da solo non dice se il pressing sia efficace. Una squadra può pressare molto e male, lasciando spazi enormi alle spalle quando la prima linea viene superata.

Il possesso palla, la statistica più fraintesa

Il possesso palla è la cifra più vecchia e forse quella che inganna di più. Avere il pallone per il 65% del tempo non significa dominare la partita: dipende da dove lo si tiene e cosa se ne fa. Una squadra che fa girare palla tra i difensori senza mai entrare negli ultimi trenta metri può accumulare possesso senza creare nulla, mentre l’avversario che si chiude e riparte trova due o tre occasioni pulite.

Per questo gli analisti hanno introdotto misure più fini. Il field tilt, per esempio, calcola la quota di possesso nella trequarti offensiva, cioè quanto una squadra riesce a giocare nella metà campo che conta. I passaggi progressivi contano quelli che fanno avanzare il pallone in modo significativo verso la porta. Le entrate in area e i tocchi nell’area avversaria danno un’idea di quanto una squadra sia pericolosa, al di là di quanto tenga la palla.

Dove i numeri non arrivano

Nessuna di queste metriche, presa da sola, spiega una partita. I dati funzionano meglio se letti insieme e su più gare, perché novanta minuti sono un campione piccolo, in cui un episodio, un’espulsione o un errore possono ribaltare tutto. E c’è una parte del gioco che resta difficile da quantificare: la qualità delle scelte senza palla, i movimenti che liberano spazio per un compagno, la tenuta mentale in una partita che si complica.

Gli allenatori più attenti usano i numeri come uno strumento in più, non come un verdetto. Li incrociano con l’analisi video, con le sensazioni del campo, con la conoscenza dei giocatori. Per i tifosi vale lo stesso discorso. Gli expected goals, il PPDA e il field tilt aiutano a vedere cose che a occhio sfuggono, e a discutere con argomenti un po’ più solidi del solito “abbiamo meritato”. Ma la partita, alla fine, si decide ancora con i gol veri.