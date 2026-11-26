Nuovi sport olimpici: come entrano nei Giochi e perché

A ogni edizione dei Giochi il programma cambia un po’ volto. Discipline mai viste prima conquistano un posto accanto ad atletica e nuoto, altre tornano dopo decenni di assenza e qualcuna sparisce dopo una sola apparizione.

Dietro i nuovi sport olimpici non c’è il caso, ma un sistema di regole preciso e una strategia che il Comitato Olimpico Internazionale porta avanti da oltre dieci anni.

Capire come una disciplina entra nei Giochi aiuta a leggere meglio le novità di Tokyo, Parigi, Milano Cortina e Los Angeles, e anche a intuire quali sport potrebbero restare stabilmente nel programma.

Il percorso va dalle motivazioni del CIO al meccanismo di selezione, fino alle discipline arrivate di recente e ai risultati degli azzurri.

Perché il CIO introduce nuovi sport olimpici

L’obiettivo dichiarato è soprattutto uno: avvicinare i giovani a un evento che rischiava di parlare solo a un pubblico tradizionale. Per questo negli ultimi anni sono entrate discipline urbane e spettacolari come skateboard, surf e arrampicata.

Il secondo obiettivo è valorizzare la cultura sportiva del Paese ospitante, che può portare ai Giochi le discipline più amate dal proprio pubblico. Il terzo è aprire nuovi mercati. Il caso del cricket è esemplare: Casey Wasserman, presidente del comitato organizzatore di Los Angeles 2028, ha indicato nella popolarità della stella indiana Virat Kohli una delle ragioni principali del suo ritorno.

L’ingresso nel programma ha ricadute che vanno ben oltre la pista o il campo. Una disciplina olimpica guadagna visibilità televisiva, attira sponsor e porta le federazioni nazionali a strutturarsi meglio. C’è poi un effetto meno evidente: più uno sport è seguito, più cresce l’interesse di chi ci scommette.

Molti casinò online AAMS, che offrono anche una sezione dedicata allo sport, tendono infatti ad ampliare il proprio palinsesto di scommesse proprio quando una disciplina conquista spazio sui media. Come fanno notare gli esperti di MCO, è successo con il padel negli ultimi anni e potrebbe ripetersi con squash e flag football, oggi seguiti solo da una nicchia di appassionati ma destinati a una vetrina globale con Los Angeles 2028.

Come diventa olimpico uno sport

Fino a pochi anni fa il programma dei Giochi era piuttosto rigido: con un tetto preciso di atleti ed eventi, inserire una disciplina significava spesso sacrificarne un’altra. Dopo Barcellona 1992, che ospitò come sport dimostrativi la pelota basca, l’hockey su pista e il taekwondo, il CIO rinunciò perfino alle esibizioni per mancanza di spazio nel calendario.

Oggi il sistema funziona in modo diverso: accanto a un nucleo stabile di sport, presenti in ogni edizione estiva, trovano posto discipline aggiuntive che cambiano di volta in volta. A rendere possibile questa flessibilità è stata una riforma approvata nel 2014, durante la sessione di Monaco.

Il CIO ha approvato all’unanimità l’Agenda olimpica 2020, un pacchetto di 40 raccomandazioni per rinnovare i Giochi. La più rilevante per il programma ha sostituito il modello basato sugli sport con uno basato sugli eventi, e ha dato al comitato organizzatore della città ospitante la possibilità di proporre sport aggiuntivi in linea con la propria identità. Tokyo 2020 è stata la prima a sfruttare questa opzione, con cinque discipline proposte, 18 eventi in più e 474 atleti aggiuntivi. Da allora ogni edizione ha un volto diverso.

Il percorso verso il programma olimpico

La proposta della città ospitante è solo il punto di partenza. Prima di ottenere un posto ai Giochi, uno sport deve superare tre verifiche:

Riconoscimento del CIO : la disciplina deve essere governata da una federazione internazionale riconosciuta, che rispetti la Carta olimpica e il Codice mondiale antidoping.

Sostenibilità dei costi : il CIO privilegia gli impianti già esistenti. Allo sci alpinismo, per esempio, è stato chiesto di gareggiare in un sito olimpico già previsto.

Doppia approvazione : la proposta passa prima dall’Esecutivo del CIO e poi dalla Sessione, che la ratifica con un voto.

I nuovi sport olimpici delle ultime edizioni

Dal 2014 a oggi le novità sono state numerose, sia ai Giochi estivi sia a quelli invernali. Alcune discipline hanno debuttato in assoluto, altre sono rientrate dopo anni o addirittura dopo più di un secolo.

Tokyo 2020

I Giochi giapponesi, disputati nel 2021 a causa della pandemia, hanno segnato il debutto più ricco della storia recente. Karate, skateboard, surf e arrampicata sportiva sono entrati per la prima volta nel programma olimpico, mentre baseball e softball sono tornati dopo l’esclusione successiva a Pechino 2008.

Le scelte rispecchiavano perfettamente il Paese ospitante: il baseball è lo sport di squadra più seguito in Giappone, il karate ha lì le sue radici e lo skateboard è molto diffuso tra i ragazzi. Allo stesso tempo, discipline come il surf e l’arrampicata rispondevano alla volontà del CIO di parlare a un pubblico più giovane, abituato a seguire lo sport sui social più che in televisione.

Parigi 2024

Il comitato francese ha confermato skateboard, surf e arrampicata, rinunciando invece a karate, baseball e softball. L’unica vera novità è stata la breaking, la disciplina sportiva nata dalla breakdance. La scelta era coerente con l’idea di Giochi urbani e giovani che Parigi voleva trasmettere, con gare ospitate in spazi cittadini e un forte legame con la cultura hip hop.

La breaking, nata negli anni Settanta nel Bronx, ha portato in pedana atleti e atlete che fino ad allora gareggiavano soprattutto nei circuiti internazionali di settore, lontano dai riflettori olimpici. La sua presenza è stata però limitata a quell’edizione.

Milano Cortina 2026

Anche i Giochi invernali hanno avuto la loro novità, e questa volta è arrivata in Italia. Lo sci alpinismo, disciplina che unisce la salita con le pelli e la discesa su terreno di montagna, ha debuttato a Bormio nel febbraio 2026 come sedicesimo sport del programma invernale.

Il formato olimpico prevedeva tre gare: la sprint maschile, la sprint femminile e la staffetta mista. Le prime medaglie d’oro della storia sono andate alla svizzera Marianne Fatton e allo spagnolo Oriol Cardona Coll nelle sprint, mentre la staffetta mista è stata vinta dai francesi Emily Harrop e Thibault Anselmet. Per un movimento che conta numerosi praticanti sulle Alpi, l’ingresso ai Giochi ha rappresentato un riconoscimento atteso da anni.

Los Angeles 2028

Gli Stati Uniti hanno puntato su un mix di sport americani e internazionali, confermati dal programma definitivo approvato dal CIO nell’aprile 2025. Debuttano il flag football, versione senza contatto del football americano in cui per fermare l’avversario basta strappargli una bandierina, e lo squash, entrato dopo quattro candidature consecutive respinte. Tornano baseball e softball, il lacrosse nel formato a sei giocatori, assente come sport da medaglia dal 1908, e il cricket nella versione breve T20, che mancava dall’unica apparizione dei Giochi di Parigi 1900. Il flag football, sostenuto dalla NFL, è stato preferito al football tradizionale proprio per i costi e la sicurezza, e prevede due tornei da sei squadre ciascuno.

Chi entra e chi esce: non tutte le novità restano

Essere tra i nuovi sport olimpici non garantisce un posto fisso. Le discipline proposte dal comitato organizzatore valgono solo per quell’edizione, e la città successiva può decidere di non confermarle. È esattamente ciò che è accaduto alla breaking: Los Angeles non l’ha inserita nel proprio programma, una scelta presa anni prima dei Giochi di Parigi e legata alla visione degli organizzatori americani, non ai risultati in pedana.

Il baseball offre un altro esempio della stessa instabilità: ufficiale da Barcellona 1992 a Pechino 2008, è tornato a Tokyo, è rimasto fuori a Parigi e rientrerà a Los Angeles. Diverso il destino di skateboard, arrampicata e surf, che a partire dal 2028 diventeranno parte stabile del programma. Per loro il passaggio da ospiti a protagonisti fissi è il segnale che la scommessa del CIO sui giovani ha dato i risultati sperati.

Gli azzurri e le nuove discipline olimpiche

L’Italia ha saputo farsi trovare pronta in diverse delle nuove discipline. A Tokyo il karate ha regalato agli azzurri una delle soddisfazioni più belle, con l’oro di Luigi Busà nel kumite. Nello sci alpinismo di casa la medaglia è sfuggita per poco, con il quinto posto di Giulia Murada nella sprint femminile.

La notizia più importante arriva però dal flag football: ai Mondiali di Düsseldorf dell’agosto 2026 la Nazionale maschile ha conquistato l’argento, perdendo la finale contro gli Stati Uniti, e si è assicurata il pass per Los Angeles 2028. È stata la prima squadra italiana a qualificarsi per i prossimi Giochi, un risultato costruito anche grazie a un campionato nazionale competitivo.

Per uno sport praticamente sconosciuto al grande pubblico fino a pochi anni fa, partecipare alla prima edizione olimpica della storia può significare una crescita di praticanti e attenzione mediatica paragonabile a quella vissuta dalle discipline arrivate prima. È la prova più concreta di come i nuovi sport olimpici possano cambiare la mappa dello sport italiano.