Europa League e Conference oggi: Milan, Juventus e Atalanta in campo. Orari e dove vederle in TV

Dopo la due giorni dedicata alla Champions League, oggi tornano protagoniste Europa League e Conference League. Saranno tre le squadre italiane impegnate nelle competizioni europee: il Milan aprirà il programma alle 18.45 sul campo dell’Olympiacos, mentre alle 21.00 toccherà alla Juventus, che ospiterà l’omonima. In contemporanea l’Atalanta sarà di scena in Bosnia contro il Borac nella Conference League.

Olympiacos-Milan alle 18.45, Juventus-Omonia alle 21.00

Il primo appuntamento per il calcio italiano sarà dunque Olympiacos-Milan, con calcio d’inizio alle 18.45. la formazione di Ruben Amorim sarà impegnata in Grecia in una sfida importante per il proprio cammino europeo, fino a questo momento molto complicato e deludente in Europa League. La partita sarà visibile su Sky Sport Uno.

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Alle 21.00 riflettori invece sulla Juventus, impegnata in casa contro l’Omonia. I bianconeri proveranno a sfruttare il fattore campo in un altro appuntamento importante della fase campionato. Anche Juventus-Omonia sarà trasmessa sui canali Sky.

Atalata in Bosnia, sera ricca anche senza le italiane

Sempre alle 21.00 toccherà anche all’Atalanta, unica italiana impegnata oggi in Conference League. La Dea farà visita al Borac, con diretta sui canali Sky.

Il programma europeo offrirà però anche diverse sfide interessanti. In contemporanea con il Milan ci saranno Dinamo Zagabria-Bayer Leverkusen, Celta-Bournemouth e Bestikas-Hapoel Beer Sheva. In serata, oltre a Juventus e Atalanta, si giocheranno anche Crystal Palace-Real Sociedad, Hoffenheim-Sturm-Grazi e Sunderland-Jagiellonia.