Italia-Turchia oggi, Mondiali basket 2027: azzurri già obbligati a reagire. Il programma

L’Italbasket torna oggi in campo per una partita che pesa già moltissimo nel cammino verso i prossimi Mondiali. Al PalaEur di Roma, con palla a due alle 20.00, gli azzurri affronteranno la Turchia nella terza giornata del girone J delle qualificazioni iridate. L’Italia arriva all’appuntamento dopo due sconfitte consecutive e con la necessità di cambiare marcia per non complicare ulteriormente la situazione.

Italia a caccia della prima vittoria: due assenze pesanti

La squadra di Luca Banchi ha iniziato il percorso di qualificazione con due ko contro Bosnia e Serbia. Dopo due giornate, dunque, l’Italia è ancora senza vittorie e il confronto con la Turchia assume già i contorni di uno snodo fondamentale.

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Il commissario tecnico dovrà inoltre fare a meno di due elementi di grande esperienza. Simone Fontecchio non sarà disponibile perché impegnato in NBA con i Miami Heat, mentre Nicolò Melli è fermo per problemi fisici. Banchi si affiderà quindi a Nico Mannion e alla presenza sotto canestra di Giovanni Emejuru.

Turchia imbattutta

La situazione della Turchia è l’opposto di quella dell’Italia. I vicecampioni d’Europa hanno vinto entrambe le partite disputate finora, travolgendo la Lituania e superando l’Islanda. La Nazionale turca arriva quindi a Roma anche imbattuta e con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nel girone.

Tra i giocatori da tenere maggiormente sotto controllo ci saranno Sertac Sanli e Furkan Korkmaz, due dei principali riferimenti offensivi della squadra. La partita sarà visibile su Sky Sport Basket, canale 205, mentre streaming su SkyGO, NOW e DAZ.