Mondiali Under 17, terza vittoria per gli Azzurrini di Franceschini

La Nazionale Under 17 italiana guidata da Daniele Franceschini completa il proprio cammino nel Gruppo E dei Mondiali 2026 con un altro successo, il terzo consecutivo. Dopo aver già battuto Giamaica e Costa d’Avorio, gli Azzurrini superano l’Uzbekistan con il risultato di 3-1 e chiudono il girone al primo posto a punteggio pieno. Già certi della qualificazione agli ottavi di finale, avrebbero potuto gestire la gara con maggiore cautela, ma scendono in campo determinati a conquistare l’intera posta e lo dimostrano con una prestazione di grande personalità.

Mondiali Under 17, Italia a punteggio pieno nel girone

Alla presenza del presidente FIFA Gianni Infantino, l’Italia prende subito il controllo della partita e nel primo tempo schiaccia gli avversari. Casagrande apre le marcature, Croci raddoppia dal dischetto con freddezza, e prima della pausa Corigliano firma il terzo gol che di fatto chiude la gara. All’intervallo il risultato è 3-0 e i numeri raccontano un dominio totale: l’Uzbekistan non riesce a indirizzare nemmeno un tiro nello specchio della porta italiana nei primi quarantacinque minuti.

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Nella ripresa, al sessantacinquesimo, Cassano riceve il secondo cartellino giallo e lascia la squadra in inferiorità numerica. Gli uzbeki ne approfittano, alzano il pressing e riescono a segnare con Sadirjanov, riducendo lo svantaggio e riaprendo momentaneamente la contesa. Gli Azzurrini, però, non perdono la testa: si riorganizzano, mantengono la concentrazione e proteggono con lucidità il vantaggio fino al fischio finale, prolungato di sei minuti di recupero.

L’Italia termina così il girone in testa e vola agli ottavi di finale da capolista. In attesa del completamento delle altre partite, la formazione di Franceschini occupa al momento il terzo posto nella classifica delle migliori prime, dietro a Spagna e Corea del Sud. Ha buone chance di conservare questa posizione e, in ogni caso, dovrebbe rientrare tra le cinque migliori vincitrici dei gruppi, andando così a incontrare nei sedicesimi una delle migliori terze classificate (sesta, quinta o quarta).