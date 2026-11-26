Si chiude con 2 vittorie e 2 pareggi la quinta giornata della fase a gironi di Champions League per le squadre italiane. Dopo la vittoria del Como e il pareggio del Napoli di martedì, trionfa anche l’Inter in casa contro lo Stoccarda con il risultato di 2-0, mentre la Roma ottiene un 2-2 in trasferta contro il Psg.
Champions League, i risultati delle italiane
Per la formazione guidata da Chivu si tratta del terzo successo di fila in Europa, dopo quelli contro Shakhtar e Feyenoord nelle settimane precedenti. Nella vittoria contro i tedeschi dello Stoccarda sono risultate decisive le reti di Petar Sucic e di Lautaro Martinez, tornato a segnare dopo oltre un mese di assenza per infortunio.
Al momento la squadra di Chivu conta nove punti (aveva perso le prime due sfide contro il Real Madrid in trasferta e il Brugge in casa) ed è rientrata con decisione nella lotta per la qualificazione diretta tra le prime otto: orientativamente saranno necessari 16 punti. Questo significa che l’Inter dovrà conquistare sette punti nelle ultime tre partite contro Borussia Dortmund (in trasferta), Liverpool (in casa) e Sloven Bratislava (in trasferta). Impegnativo, ma certamente non impossibile per i nerazzurri.
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La Roma invece passa in vantaggio in casa del Paris Saint-Germain, assapora il successo, poi subisce la rimonta con i gol di Zabarnyj e Dembélé, e infine pareggia grazie al rigore di Malen. Un risultato di grande valore per la formazione di Gian Piero Gasperini, che si è anche guadagnata i complimenti di Luis Enrique nel post gara: “Non mi stupirei se la Roma vincesse lo scudetto”, ha dichiarato l’allenatore del Psg.
Un risultato prestigioso, certo, ma adesso la Roma non può più permettersi errori: i giallorossi sono a cinque punti in classifica e nelle ultime tre partite non possono più sbagliare. Servono almeno 10 punti totali per proseguire e nelle ultime tre i giallorossi affronteranno Sporting e Lille in casa, Aek in trasferta.
La classifica aggiornata di Champions Leagu
- Real Madrid – 15 punti, 5 partite giocate
- Paris Saint-Germain – 13 punti, 5 partite giocate
- Como – 12 punti, 5 partite giocate
- Barcellona – 12 punti, 5 partite giocate
- Liverpool – 12 punti, 5 partite giocate
- Real Betis – 12 punti, 5 partite giocate
- Arsenal – 11 punti, 5 partite giocate
- Manchester City – 10 punti, 5 partite giocate
- Sporting Lisbona – 10 punti, 5 partite giocate
- Borussia Dortmund – 10 punti, 5 partite giocate
- Aston Villa – 9 punti, 5 partite giocate
- Inter – 9 punti, 5 partite giocate
- Bruges – 9 punti, 5 partite giocate
- Galatasaray – 9 punti, 5 partite giocate
- Bayern Monaco – 8 punti, 5 partite giocate
- Fenerbahçe – 8 punti, 5 partite giocate
- Stoccarda – 7 punti, 5 partite giocate
- Atlético Madrid – 7 punti, 5 partite giocate
- Manchester United – 7 punti, 5 partite giocate
- Bodo/Glimt – 7 punti, 5 partite giocate
- LASK – 6 punti, 5 partite giocate
- Porto – 6 punti, 5 partite giocate
- Lipsia – 6 punti, 5 partite giocate
- Villarreal – 6 punti, 5 partite giocate
- Roma – 5 punti, 5 partite giocate
- Shakhtar Donetsk – 4 punti, 5 partite giocate
- Viking – 4 punti, 5 partite giocate
- Napoli – 4 punti, 5 partite giocate
- Lille – 4 punti, 5 partite giocate
- PSV Eindhoven – 4 punti, 5 partite giocate
- AEK Atene – 3 punti, 5 partite giocate
- Feyenoord – 3 punti, 5 partite giocate
- Sabah – 3 punti, 5 partite giocate
- Lens – 3 punti, 5 partite giocate
- Slavia Praga – 1 punto, 5 partite giocate
- Slovan Bratislava – 0 punti, 5 partite giocate