Champions League, l’Italia chiude il turno senza sconfitte: la nuova classifica

Si chiude con 2 vittorie e 2 pareggi la quinta giornata della fase a gironi di Champions League per le squadre italiane. Dopo la vittoria del Como e il pareggio del Napoli di martedì, trionfa anche l’Inter in casa contro lo Stoccarda con il risultato di 2-0, mentre la Roma ottiene un 2-2 in trasferta contro il Psg.

Champions League, i risultati delle italiane

Per la formazione guidata da Chivu si tratta del terzo successo di fila in Europa, dopo quelli contro Shakhtar e Feyenoord nelle settimane precedenti. Nella vittoria contro i tedeschi dello Stoccarda sono risultate decisive le reti di Petar Sucic e di Lautaro Martinez, tornato a segnare dopo oltre un mese di assenza per infortunio.

Al momento la squadra di Chivu conta nove punti (aveva perso le prime due sfide contro il Real Madrid in trasferta e il Brugge in casa) ed è rientrata con decisione nella lotta per la qualificazione diretta tra le prime otto: orientativamente saranno necessari 16 punti. Questo significa che l’Inter dovrà conquistare sette punti nelle ultime tre partite contro Borussia Dortmund (in trasferta), Liverpool (in casa) e Sloven Bratislava (in trasferta). Impegnativo, ma certamente non impossibile per i nerazzurri.

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La Roma invece passa in vantaggio in casa del Paris Saint-Germain, assapora il successo, poi subisce la rimonta con i gol di Zabarnyj e Dembélé, e infine pareggia grazie al rigore di Malen. Un risultato di grande valore per la formazione di Gian Piero Gasperini, che si è anche guadagnata i complimenti di Luis Enrique nel post gara: “Non mi stupirei se la Roma vincesse lo scudetto”, ha dichiarato l’allenatore del Psg.

Un risultato prestigioso, certo, ma adesso la Roma non può più permettersi errori: i giallorossi sono a cinque punti in classifica e nelle ultime tre partite non possono più sbagliare. Servono almeno 10 punti totali per proseguire e nelle ultime tre i giallorossi affronteranno Sporting e Lille in casa, Aek in trasferta.

La classifica aggiornata di Champions Leagu