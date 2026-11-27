Taekwondo, Grand Prix Final al via oggi: domenica live su Taekwondo Plus

Ad Astana apre Bossolo nella categoria K44 -70 kg, mentre Dell’Aquila sarà impegnato domenica nei -58 kg. Diretta il 29 novembre dalle 10 su Taekwondo Plus, disponibile sulla piattaforma OTT Sportface TV. L’appuntamento è annunciato anche su Prime Video e Samsung TV Plus.

Comincia oggi, venerdì 27 novembre, il fine settimana delle Finali del Grand Prix ad Astana. Nella capitale del Kazakistan l’Italia sarà rappresentata da Antonino Bossolo, impegnato oggi nel ParaTaekwondo, e da Vito Dell’Aquila, atteso domenica 29 novembre nella categoria olimpica dei -58 kg.

Lo Zhaksylyk Ushkempirov Martial Arts Palace ospita l’ultimo atto stagionale del circuito. Il Grand Prix Final, classificato G-10, mette in palio 100 punti per il vincitore, 60 per il secondo classificato e 36 per il terzo: un bottino doppio rispetto alle singole tappe delle Grand Prix Series.

Domenica alle 10 la diretta su Taekwondo Plus

L’appuntamento televisivo è per domenica 29 novembre dalle 10, in diretta su Taekwondo Plus, il canale dedicato alla disciplina disponibile sulla piattaforma OTT Sportface TV.

La locandina annuncia la disponibilità dell’evento anche su Prime Video e Samsung TV Plus. Il collegamento coinciderà con la fascia del programma riservata alle finali e alle successive premiazioni.

Bossolo apre oggi il programma azzurro

Il primo italiano in gara è Antonino Bossolo, nella categoria K44 -70 kg del ParaTaekwondo. Il bronzo paralimpico di Parigi 2024 arriva ad Astana dopo tre podi consecutivi nel circuito: argento a Roma e Muju, bronzo a Parigi.

La giornata odierna rappresenta quindi l’occasione per completare una stagione già ricca di risultati e confrontarsi con gli altri protagonisti della categoria nell’appuntamento conclusivo.

Dell’Aquila domenica nei -58 kg: quarto nella lista dei selezionati

Vito Dell’Aquila, ventiseienne di Mesagne e campione olimpico di Tokyo 2020, si presenta da quarto nella lista dei selezionati, con 93,76 punti. Davanti a lui figurano l’iraniano Abolfazl Zandi e i sudcoreani Eunsu Seo e Tae-Joon Park.

Nel 2026 l’azzurro ha conquistato l’oro al Grand Prix di Roma e il bronzo a Muju, aggiungendo anche il successo al Polish Open nei -63 kg, categoria non olimpica. Nel suo palmarès figurano inoltre il titolo mondiale di Guadalajara 2022 e gli allori europei di Bari 2019 e Belgrado 2024.

Il tabellone dei -58 kg comprenderà 16 atleti, con gli abbinamenti definiti dopo le operazioni di peso di sabato 28 novembre e le teste di serie stabilite sulla base del ranking olimpico di novembre. In palio ci saranno anche punti importanti nel percorso verso Los Angeles 2028.

Il programma di domenica 29 novembre: orari italiani

Dalle 5 – Ottavi e quarti di finale.

Dalle 9 – Semifinali.

Tra le 10 e le 12 – Finali e premiazioni.

Dalle 10 – Diretta su Taekwondo Plus, piattaforma OTT Sportface TV.

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Nolano: «L’obiettivo è vincere»

Come riferisce l’ANSA, il direttore tecnico Claudio Nolano ha sottolineato la voglia di riscatto di Bossolo dopo un Mondiale condizionato anche da un calendario particolarmente fitto.

Per Dell’Aquila, invece, la preparazione ha risentito di due piccoli infortuni. Nolano ha evidenziato la professionalità dell’azzurro e il lavoro svolto per arrivare pronto a un tabellone impegnativo, indicando chiaramente il traguardo: «L’obiettivo è vincere».

Il programma di Astana comprenderà anche i World Taekwondo Gala Awards, durante i quali la Federazione Italiana Taekwondo riceverà il premio di miglior federazione del mondo.