Ginnastica ritmica, a Bergamo la Final Six: scudetto in diretta su Volare TV

Il 28 e 29 novembre la ChorusLife Arena ospita l’ultima prova di A1, A2 e B e la sfida tricolore. Dirette su Volare TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, con l’evento annunciato anche su Prime Video e Samsung TV Plus. Nel pre-show Sofia Raffaeli e le Nazionali.

Lo scudetto 2026 della ginnastica ritmica si assegna a Bergamo. Sabato 28 e domenica 29 novembre, la ChorusLife Arena ospiterà l’epilogo dei campionati nazionali di Serie A1, A2 e B, con la Final Six chiamata a incoronare il club campione d’Italia.

Prima della sfida tricolore, la quarta e ultima prova della stagione regolare definirà le sei squadre di A1 ammesse alla semifinale. Per la Serie A2 arriveranno invece il titolo di categoria e i verdetti sulle promozioni nella massima serie per il 2027.

Dove vedere le gare: Volare TV e Sportface

La quarta prova di Serie A2 e Serie A1 e la Final Six saranno trasmesse sulla piattaforma Sportface, con Volare TV, il canale dedicato alla ginnastica. La locandina dell’evento annuncia la disponibilità anche su Prime Video e Samsung TV Plus.

Il racconto sarà affidato alla telecronaca giornalistica di Ilaria Brugnotti e al commento tecnico di Marta Pagnini. Gli orari dei collegamenti anticipano quelli delle competizioni: sabato dirette dalle 14.55 per la A2 e dalle 18.53 per la A1; domenica la locandina indica il collegamento per la Final Six dalle 15.

Sabato 28 novembre: ultima prova di Serie A2 e A1

Ore 14.55 – Collegamento Sportface per la Serie A2.

Ore 15 – Quarta prova del Campionato di Serie A2.

Ore 18.53 – Collegamento Sportface per la Serie A1.

Ore 19 – Quarta prova del Campionato di Serie A1.

La gara della massima categoria completerà la classifica della stagione regolare, individuando le sei formazioni che torneranno in pedana domenica per giocarsi il titolo.

Domenica 29 novembre: Serie B, playoff e sfida scudetto

Ore 10 – Quarta prova del Campionato di Serie B.

Ore 14.15 – Playoff/Playout di Serie B-C.

Ore 15 – Collegamento Sportface per la Final Six, secondo la locandina.

Ore 16.45 – Semifinale della Final Six di Serie A1.

Ore 18.45 – Pre-show con le Nazionali e Sofia Raffaeli.

Ore 19 – Finale per lo scudetto.

Dalla semifinale emergeranno le tre squadre che si contenderanno il tricolore nella gara conclusiva. La giornata assegnerà anche i verdetti della Serie B e quelli su permanenza e promozione legati ai playoff/playout B-C per il 2027.

Le classifiche prima dell’ultima tappa

In Serie A1 guida l’Udinese, vincitrice della terza prova di Livorno, davanti alla Forza e Coraggio Milano. Alle loro spalle sono appaiate San Giorgio ’79 e Armonia Abruzzo, in attesa dell’ultimo passaggio che definirà il sestetto qualificato.

In Serie A2 la Iris Giovinazzo si presenta al comando dopo il successo ottenuto in Toscana. La Polisportiva Varese occupa il secondo posto, seguita dalla Terranuova.

La Ritmica Piemonte conduce invece la Serie B. Seguono Etherea Limbiate e Riboli Genova, appaiate, quindi la Doria Gym Taviano.

Il pre-show con Sofia Raffaeli e le squadre azzurre

Tra semifinale e finale, dalle 18.45 di domenica, spazio alle esibizioni delle Nazionali. La Squadra Junior sarà composta da Aurora Bogani, Lucia Brambilla, Arianna Cortese, Matilde Viano, Maia Monterossi e Martina Santambrogio.

Si esibirà anche Sofia Raffaeli, insieme alla Squadra Nazionale Senior formata da Serena Ottaviani, Bianca Vignozzi, Chiara Badii, Sofia Sicignano, Gaia Pozzi e Sasha Mukhina.

Biglietti su Vivaticket e promozione per le società

I tagliandi sono acquistabili su Vivaticket. Nella nota federale del 26 novembre i posti VIP risultano esauriti, mentre sono indicati ancora disponibili biglietti Silver e Gold, differenziati in base alla posizione sugli spalti.

Per le società è prevista una promozione con un biglietto omaggio ogni 14 acquistati. Le richieste vanno inviate all’ATS organizzatrice all’indirizzo biglietti@ginnasticaseriea.it.

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La chiusura dei Top Events e la raccolta fondi per Bonicelli

Bergamo chiuderà il calendario dei Top Events 2026, organizzati dalla Federazione Ginnastica d’Italia attraverso l’ATS composta da Corpo Libero Gymnastics Team ed Eurogymnica.

La parola scelta per la tappa è “satisfaction”, mentre il colore sarà il blu cobalto, ripreso anche dalla t-shirt ufficiale prodotta da Freddy. In arena sarà presente un photobooth per scattare una foto ricordo e contribuire alla raccolta fondi #insiemeabonni, a sostegno di Lorenzo Bonicelli.

Sono disponibili il programma ufficiale, l’ordine di lavoro e le classifiche generali di A1, A2 e B.