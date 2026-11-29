Ciclocross, Casasola trionfa a Tábor: prima vittoria in Coppa del Mondo

La friulana rimonta dopo una caduta e precede Schreiber e Bäckstedt nel giorno del suo 27° compleanno. Un’italiana torna a vincere nel circuito femminile élite dopo oltre undici anni.

Sara Casasola festeggia il 27° compleanno con la prima vittoria in Coppa del Mondo di ciclocross. Domenica 29 novembre, nella neve di Tábor, la campionessa italiana della Crelan-Corendon conquista la seconda tappa del circuito e taglia il traguardo in solitaria dopo 46’57″.

Un successo costruito in rimonta, dopo una caduta nelle prime fasi che l’aveva costretta a inseguire le battistrada con un ritardo di circa 25 secondi.

La rimonta dopo la caduta e l’attacco decisivo

Come ricostruisce OA Sport, Casasola ha recuperato progressivamente posizioni fino a riportarsi sulle migliori. Raggiunta la testa della corsa, ha trovato anche le energie per staccare le avversarie e completare da sola la propria rimonta sul percorso innevato della località ceca.

La vittoria arriva dopo i successi di Lokeren e Beringen e rappresenta il risultato più importante della carriera della friulana, ora capace di imporsi anche nel massimo circuito internazionale.

Schreiber seconda a dieci secondi, Bäckstedt completa il podio

Alle spalle dell’azzurra chiude la lussemburghese Marie Schreiber, seconda a 10″, che aveva vinto venerdì a Ostrava nella tappa inaugurale. Il terzo posto va alla britannica Zoe Bäckstedt, staccata di 16″.

Quarta posizione per Inge van der Heijden, davanti alla connazionale e campionessa del mondo Lucinda Brand, quinta a 27″. Seguono Bakker al sesto posto e Alvarado al settimo.

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Un successo italiano che mancava dal 2015

Il risultato di Tábor interrompe un’attesa di oltre undici anni per l’Italia nella Coppa del Mondo femminile élite. L’ultima affermazione azzurra risaliva al 18 ottobre 2015, quando Eva Lechner si era imposta a Valkenburg.

Casasola riporta così la maglia tricolore sul gradino più alto del podio, facendo coincidere la prima vittoria personale nel circuito con il giorno del proprio compleanno.