Curling, Constantini e Mosaner campioni d’Italia nel doppio misto: a Pinerolo 2-0 in finale a Lo Deserto-Colli

Nella serie decisiva i campioni olimpici di Pechino 2022 vincono 9-7 e 7-2. Il titolo vale il pass per i Mondiali di Lohja, in Finlandia, dal 4 al 10 gennaio 2027.

Stefania Constantini e Amos Mosaner (Fiamme Oro) sono i nuovi campioni italiani assoluti di doppio misto di curling. Si è giocato per quattro giornate sul ghiaccio di Pinerolo (Torino), e in finale la coppia ha battuto il team Lo Deserto-Colli in una serie al meglio delle tre partite.

Due vittorie nella serie decisiva

Il titolo è arrivato con due vittorie consecutive, entrambe oggi. La prima partita è stata molto combattuta e si è chiusa 9-7 per Constantini-Mosaner. Nella seconda i campioni olimpici di Pechino 2022, bronzo a Milano Cortina 2026, hanno chiuso i conti con un più netto 7-2, senza bisogno della terza partita.

Oltre al titolo tricolore, il successo dà alla coppia il diritto di rappresentare l’Italia ai Mondiali di doppio misto, in programma dal 4 al 10 gennaio 2027 a Lohja, in Finlandia.

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Il format e la semifinale

La rassegna tricolore è cominciata giovedì 26 novembre: sei coppie si sono affrontate in un girone unico all’italiana. Le prime tre del round robin si sono qualificate per la fase finale. La prima è andata direttamente alla serie decisiva, mentre la seconda e la terza si sono giocate l’altro posto in semifinale.

Constantini e Mosaner, primi nel girone, hanno avuto accesso diretto alla finale. Lì li aspettava la coppia Lo Deserto-Colli, che in semifinale aveva superato Maurino-Gonin 10-6.