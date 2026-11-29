MotoGP, a Valencia vince Raul Fernandez davanti a Marc Marquez. Bezzecchi quarto e vicecampione, all’Aprilia il titolo costruttori

Acosta completa il podio. Bezzecchi chiude il Mondiale al secondo posto, tre punti davanti a Martin, e consegna all’Aprilia il titolo costruttori con 20 punti di margine sulla Ducati.

Il Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento della stagione di MotoGP, è di Raul Fernandez. Lo spagnolo dell’Aprilia Trackhouse chiude in 40’46″900, alla media di 159.1 km/h, e precede di 2″200 il connazionale e dieci volte campione del mondo Marc Marquez (Ducati).

Per Marquez questa è l’ultima gara in carriera: lo spagnolo lascia le corse con un secondo posto nel Gp di casa.

Acosta sul podio, Bezzecchi quarto

Sul podio sale anche Pedro Acosta (Ktm), terzo a 2″418, dopo aver recuperato su Marco Bezzecchi nella seconda parte di gara. Il pilota riminese chiude quarto a 3″660 e con questo risultato consegna all’Aprilia il titolo costruttori.

Quinto Jorge Martin (Aprilia), sesto Ai Ogura (Aprilia Trackhouse), settimo Fermin Aldeguer (Ducati Gresini). Chiudono la top ten Enea Bastianini (Ktm Tech3), Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) e Joan Mir (Honda).

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Le classifiche finali

Marquez chiude il Mondiale piloti in testa con 459 punti. Dietro di lui c’è Bezzecchi, vicecampione con 419, appena tre punti davanti a Martin (416). Tra i costruttori l’Aprilia vince con 634 punti, 20 in più della Ducati.

L’ordine d’arrivo

1. Raul Fernandez (Esp) Aprilia in 40’46″900, media 159.1 km/h

2. Marc Marquez (Esp) Ducati a 2″200

3. Pedro Acosta (Esp) Ktm a 2″418

4. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia a 3″660

5. Jorge Martin (Esp) Aprilia a 7″555

6. Ai Ogura (Jpn) Aprilia a 10″309

7. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati a 11″687

8. Enea Bastianini (Ita) Ktm a 16″274

9. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati a 18″593

10. Joan Mir (Esp) Honda a 20″308

Classifica piloti

1. Marc Marquez (Esp) 459 punti

2. Marco Bezzecchi (Ita) 419

3. Jorge Martin (Esp) 416

4. Pedro Acosta (Esp) 334

5. Ai Ogura (Jpn) 325

6. Fabio Di Giannantonio (Ita) 310

7. Raul Fernandez (Esp) 308

8. Alex Marquez (Esp) 208

9. Francesco Bagnaia (Ita) 173

10. Enea Bastianini (Ita) 167

Classifica costruttori

1. Aprilia 634 punti

2. Ducati 614

3. Ktm 401

4. Honda 203

5. Yamaha 113