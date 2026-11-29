Pattinaggio di figura, Warsaw Cup: Memola secondo, primo podio Challenger per Paolino/Tuba nella danza

Memola vince il programma libero ma chiude a 1.75 punti da Lucas Broussard. Al debutto internazionale Tridello/Tommasi sono secondi nelle coppie, mentre Gioia Fiori è settima.

Buoni risultati per l’Italia alla Warsaw Cup, tappa dell’ISU Challenger Series, il circuito internazionale cadetto del pattinaggio di figura. Si è gareggiato da mercoledì 25 a domenica 29 novembre sul ghiaccio del COS Torwar II Ice Rink di Varsavia, in Polonia, e gli azzurri in gara erano numerosi.

Memola secondo, miglior libero

Tra gli uomini Nikolaj Memola (Fiamme Oro) ha chiuso secondo con 244.95 punti. Il ventitreenne lombardo ha pattinato pulito e ha ottenuto il punteggio più alto nel programma libero. Davanti a lui è rimasto solo lo statunitense Lucas Broussard, primo con 246.70.

Paolino/Tuba, primo podio Challenger

Nella danza Giulia Isabella Paolino e Andrea Tuba (Mezzaluna Ghiaccio) hanno conquistato il primo podio in carriera nella Challenger Series. Sono terzi con 167.50 punti, dietro a due coppie reduci dall’ISU Grand Prix: gli svedesi Reitan/Majorov e gli spagnoli Val/Kazimov. Prima di Varsavia il loro miglior risultato in una gara internazionale di livello cadetto era un settimo posto.

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Tridello/Tommasi secondi al debutto

Nelle coppie di artistico Sofia Tridello e Alberto Tommasi (2001 Padova) hanno debuttato a livello internazionale con un secondo posto e 136.85 punti. Hanno vinto i cinesi Liu/Han con 138.32.

Nel singolo femminile ha gareggiato Gioia Fiori (Skating Club Anguillara), settima con 150.90 punti complessivi.