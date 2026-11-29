Sci di fondo, Klaebo vince la 20 km mass start di Ruka e raggiunge Bjoergen a quota 114 successi. Carollo nono

Nella gara maschile i norvegesi occupano i primi cinque posti, e all’arrivo Klaebo fa un gesto polemico contro il format. Al femminile la Svezia fa tripletta: vince Linn Svahn davanti a Ilar ed Eriksson.

La Norvegia ha dominato la 20 km mass start maschile a tecnica libera di Ruka, in Finlandia. I norvegesi hanno controllato il gruppo fino agli ultimi metri, poi hanno lanciato lo sprint e si sono presi i primi cinque posti dell’ordine d’arrivo.

Vince Johannes Hoesflot Klaebo, che sale a 114 successi. È la stessa quota di Marit Bjoergen, l’unica ad averla raggiunta prima di lui. Alle sue spalle si piazzano Iversen, Amundsen, Nyenget e Stenshagen.

Il gesto polemico di Klaebo

Klaebo ha però tagliato il traguardo con un gesto polemico. Secondo la Fisi, la protesta era contro un format che non permette agli atleti di esprimersi al massimo delle loro potenzialità. La Norvegia ha molti atleti di primissimo livello e così ha potuto chiudere ogni corridoio, costringendo gli avversari nelle posizioni di rincalzo.

Carollo nono, bene gli azzurri

Gli italiani sono tra i migliori degli altri. Martino Carollo, apparso in gran forma, chiude nono a 5 secondi da Klaebo. Simone Daprà è 17°, seguito da Elia Barp, entrambi a 7″3. Poi Davide Graz, 22° a 8″1.

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Svahn guida la tripletta svedese

Al femminile la Svezia fa tripletta. Vince Linn Svahn in 49’59″6: dopo il successo nella sprint di sabato, conquista la seconda vittoria del weekend. A 1″2, appaiate, Moa Ilar e Lisa Eriksson.

Giornata difficile per Maria Gismondi. Dopo una buona partenza ha perso il ritmo delle migliori e ha chiuso 49ª con oltre 4 minuti di ritardo. Poco più indietro Nadine Laurent, 51ª a 4’20”.

La Coppa del Mondo resta nel Nord Europa: il prossimo fine settimana fa tappa a Trondheim, in Norvegia.