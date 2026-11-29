Short track, doppio podio azzurro a Shanghai: Confortola seconda nei 1500 metri, Nadalini terzo nei 1000

Confortola è stata battuta in volata solo dalla canadese Courtney Sarault, Nadalini è finito alle spalle di Van ‘t Wout e Dandjinou. Le due staffette italiane chiudono quinte. La prossima tappa è a Pechino, dal 4 al 6 dicembre.

A Shanghai, in Cina, si è chiusa questa mattina, ora europea, la quarta tappa dell’ISU World Tour, il massimo circuito internazionale dello short track. L’Italia torna a casa con due podi, firmati da Elisa Confortola e Thomas Nadalini.

Confortola seconda nei 1500 metri

Nei 1500 metri femminili Confortola ha chiuso al secondo posto, battuta in volata solo dalla canadese Courtney Sarault. Nelle fasi finali l’azzurra si è presa la piazza d’onore con un deciso sorpasso sull’altra canadese Ann-Sophie Bachand. Nella stessa gara Gloria Ioriatti si è classificata nona e Margherita Betti dodicesima, rispettivamente seconda e quinta nella finale B.

Per la ventiquattrenne lombarda è il quinto podio individuale in carriera nel World Tour, il quarto sui 1500 metri. Su questa distanza ora ha una serie aperta di tre piazzamenti consecutivi tra le prime tre, dopo i podi di Montreal e Seoul.

Nadalini terzo nei 1000 metri

Il secondo podio azzurro è arrivato nei 1000 metri maschili. Nadalini ha superato bene tutti i turni e ha chiuso terzo, alle spalle di due big della distanza come l’olandese Jens van ‘t Wout e il canadese William Dandjinou.

Per il ventiquattrenne trentino è il quinto podio individuale in carriera, ma già il quarto in questa stagione. Nel 2026-27, inoltre, è salito sul podio dei 1000 metri in tre tappe su quattro.

Le staffette

Nella staffetta mista il quartetto composto da Ioriatti, Confortola, Lorenzo Previtali e Nadalini ha chiuso quinto. Davanti sono arrivati Paesi Bassi, Canada, Polonia e Corea. Le speranze azzurre sono finite con una caduta nelle fasi iniziali.

Quinto posto anche per la staffetta maschile, in una finale caotica e piena di colpi di scena. Il quartetto formato da Nadalini, Luca Spechenhauser, Previtali e Pietro Marinelli ha tagliato il traguardo dietro a Paesi Bassi, Canada, il quartetto russo (che gareggia con lo status di atleti neutrali) e Giappone.

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Gli azzurri in gara

A Shanghai, al PD Bank Oriental Sports Center, l’Italia ha schierato nove atleti.

Uomini: Pietro Marinelli (C.S. Carabinieri), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Lorenzo Previtali (Fiamme Oro), Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri), Daniele Zampedri (Fiamme Gialle)

Donne: Margherita Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Katia Filippi (C.S. Esercito), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro)

La prossima tappa

La quinta tappa dell’ISU World Tour si disputerà a Pechino da venerdì 4 a domenica 6 dicembre. Si potrà seguire in tv su Discovery+, HBO Max ed Eurosport, oltre che sui canali collegati su Eurosport.it, DAZN, TimVision e Prime Video Channels.