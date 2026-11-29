Coppa Davis, finale Italia-Spagna: Musetti apre contro Jodar, Cobolli sfida Alcaraz

Musetti contro Jodar apre la finale alle 15: lo spagnolo ha vinto entrambi i loro precedenti. Poi Cobolli contro Alcaraz. Per l’eventuale doppio sono indicati Berrettini e Vavassori contro Granollers e Martinez.

Tommaso Giacomel è il migliore degli italiani nella sprint maschile di Kontiolahti, conclusa al 14° posto con due errori al poligono. La seconda prova individuale maschile della stagione di Coppa del Mondo di biathlon premia il francese Eric Perrot, mentre l’Italia porta complessivamente quattro atleti in zona punti.

Perrot senza errori, Wright e Samuelsson sul podio

Perrot conquista il successo con il tempo di 23’15″6 e nessun bersaglio mancato. Come riporta la FISI, la nevicata ha complicato soprattutto la gara dei primi partenti, mentre il tracciato è diventato progressivamente più veloce.

Alle spalle del francese si piazza lo statunitense Campbell Wright, secondo a 26″8 con un errore, dopo la vittoria nell’individuale di giovedì. Completa il podio lo svedese Sebastian Samuelsson, terzo a 29″6, anche lui senza sbavature al tiro.

Quarta e quinta posizione per i tedeschi Philipp Nawrath e Justus Strelow.

Quattro azzurri a punti: Zeni eguaglia il proprio miglior risultato

Giacomel chiude quattordicesimo nonostante i due errori, mostrando segnali di ripresa. Alle sue spalle, nel bilancio italiano, c’è Christoph Pircher, ventesimo con un bersaglio mancato.

Elia Zeni termina al 24° posto ed eguaglia il proprio miglior piazzamento in Coppa del Mondo. A pesare sulla sua prova è l’errore sull’ultimo tiro in piedi, che gli impedisce di entrare nei primi venti.

Va a punti anche Nicola Romanin, che conclude 31° con un errore al poligono.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Bionaz fuori dai quaranta, Hofer penalizzato dal tiro

Didier Bionaz è 43°, con tre errori che lo lasciano fuori dalla zona punti. Più arretrato Lukas Hofer: le quattro penalità lo relegano al 79° posto.